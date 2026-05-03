3 de mayo de 2026
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Otoño

Otoño en Mendoza: Ciudad refuerza la limpieza urbana y pide colaboración a los vecinos con la caída de hojas

Con la llegada del otoño, el municipio reforzó los trabajos de barrido y convocó al compromiso de los vecinos para cuidar calles, plazas y veredas.

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Por Sitio Andino Departamentales

Con la llegada del otoño, la Municipalidad de Mendoza comienza a vestirse de tonos ocres, amarillos y rojizos que transforman calles, plazas y veredas en una postal característica de la temporada.

Sin embargo, esta época también implica un desafío extra en materia de limpieza urbana debido a la caída constante de hojas, motivo por el cual el municipio intensificó los trabajos de mantenimiento en distintos sectores del departamento y convocó a la colaboración activa de los vecinos.

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Cómo colaborar con la limpieza durante el otoño

Desde la comuna remarcaron que el compromiso ciudadano resulta fundamental para mantener una ciudad limpia, ordenada y segura. En ese sentido, recomendaron embolsar las hojas secas y disponerlas en los horarios correspondientes, evitando arrojarlas a acequias o cunetas, ya que esto puede generar obstrucciones en el sistema hídrico.

Además, solicitaron no quemar hojas, mantener limpias las veredas y estacionar los vehículos a unos 20 centímetros del cordón para facilitar las tareas de barrido y limpieza.

Cómo funciona la recolección de residuos

Desde el municipio también recordaron que el servicio de recolección domiciliaria comienza a partir de las 21.00 horas.

En cuanto a los residuos verdes de jardín —como hojas, ramas, restos de poda o pasto—, la recolección se realiza los lunes, siempre que estén embolsados y no superen un volumen máximo de medio metro cúbico.

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Cronograma de recolección diferenciada en la Municipalidad de Mendoza

La Ciudad recordó el esquema vigente para la disposición de residuos:

Residuos verdes de jardín: lunes

Residuos húmedos y restos: lunes, miércoles, viernes y domingos

Residuos secos reciclables: jueves

Sin recolección: martes y sábados

De esta manera, la Ciudad de Mendoza continúa reforzando sus políticas de cuidado ambiental y calidad de vida, promoviendo la responsabilidad compartida entre el Estado y la comunidad, especialmente durante una de las estaciones con mayor demanda en materia de limpieza urbana.

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