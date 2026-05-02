Se presentó la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear

Se presenta la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear

Este sábado se realizó la presentación oficial de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas , uno de los eventos más importantes y convocantes del Oeste argentino. A continuación, te contamos todo lo que debés saber al respecto.

Desde el Kilómetro Cero de General Alvear, se dio inicio a la presentación de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas , que se llevará a cabo del 6 al 10 de mayo de 2026 en ese departamento.

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En el lugar, decenas de vecinos y turistas se hicieron presentes para disfrutar de distintos puestos gastronómicos, donde se destacan especialmente las empanadas fritas y los costillares de tercena cocinados a la llama .

Se dio inicio a la presentación de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio, realizó una invitación formal a todos los interesados: "Acá estamos, en el Km 0, en el monumento al General San Martín de Alvear. Todo el que ande en el centro, en la casa o en comercios, puede pasar a degustar las preparaciones. Los estamos esperando".

De esta manera, comenzó oficialmente la previa de una de las fiestas más importantes del Oeste argentino.