2 de mayo de 2026
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Fiesta Nacional de la Ganadería

Se presentó la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear

Este sábado se presentó la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear. Conocé todos los detalles del evento.

Se presenta la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear

Se presenta la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas en General Alvear

General Alvear presenta la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería con gastronomía, turismo y una invitación abierta al público

Desde el Kilómetro Cero de General Alvear, se dio inicio a la presentación de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, que se llevará a cabo del 6 al 10 de mayo de 2026 en ese departamento.

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En el lugar, decenas de vecinos y turistas se hicieron presentes para disfrutar de distintos puestos gastronómicos, donde se destacan especialmente las empanadas fritas y los costillares de tercena cocinados a la llama.

Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas
Se dio inicio a la presentación de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

Se dio inicio a la presentación de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas

Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio, realizó una invitación formal a todos los interesados: "Acá estamos, en el Km 0, en el monumento al General San Martín de Alvear. Todo el que ande en el centro, en la casa o en comercios, puede pasar a degustar las preparaciones. Los estamos esperando".

De esta manera, comenzó oficialmente la previa de una de las fiestas más importantes del Oeste argentino.

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