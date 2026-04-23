La Fiesta Nacional de la Ganadería suma disertantes y se enfoca en el presente del sector

A pocos días del inicio de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, desde la organización intensifican los trabajos para ultimar detalles de una agenda que promete una fuerte impronta productiva.
A pocos días del inicio de la 45° edición De la Fiesta Nacional de la Ganadería, desde la organización ultiman detalles de una agenda cargada de propuestas y capacitaciones para productores.
A pocos días del inicio de la 45° Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, desde la organización intensifican los trabajos para ultimar detalles de una agenda que promete una fuerte impronta productiva.
El presidente de la Específica de Ganadería, Agustín Fernández, adelantó que este año el ciclo contará con la participación de reconocidos disertantes, con el objetivo de brindar herramientas concretas frente a la realidad actual del sector.
“Este año, el ciclo contará con la participación de reconocidos disertantes, cuyas exposiciones apuntan a brindar herramientas concretas para la realidad actual del sector”, expresó.
Entre los especialistas invitados se encuentra Carlos Peñafort, quien abordará la temática de las empresas familiares dentro de la actividad agropecuaria.
Según explicó Fernández, se trata de un eje clave, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los establecimientos ganaderos funcionan bajo este modelo organizativo.