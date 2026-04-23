La Fiesta Nacional de la Ganadería suma disertantes y se enfoca en el presente del sector

Charla técnica Fiesta Nacional de la Ganadería.

El presidente de la Específica de Ganadería, Agustín Fernández, adelantó que este año el ciclo contará con la participación de reconocidos disertantes, con el objetivo de brindar herramientas concretas frente a la realidad actual del sector.

“Este año, el ciclo contará con la participación de reconocidos disertantes, cuyas exposiciones apuntan a brindar herramientas concretas para la realidad actual del sector”, expresó.

Capacitaciones y eje en empresas familiares Entre los especialistas invitados se encuentra Carlos Peñafort, quien abordará la temática de las empresas familiares dentro de la actividad agropecuaria.

Según explicó Fernández, se trata de un eje clave, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los establecimientos ganaderos funcionan bajo este modelo organizativo. Embed - SANTIAGO BULAT UNO DE LOS DISERTANTES EN LAS CHARLAS TÉCNICAS Cronograma de las charlas técnicas de la Fiesta Nacional de la Ganadería "Gestión de la empresa familiar agropecuaria" – Disertante: Carlos Horacio Peñafort – Médico Veterinario

"Diseño e impacto de un programa genético en campos del secano mendocino" – Disertante: Santiago Debernardi – Médico veterinario y asesor genético

"Nutriendo a los novillos del futuro: alimentación en cría y recría" – Disertante: Darío Colombatto – Ingeniero Agrónomo