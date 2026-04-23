Solidaridad en la ciudad de San Rafael: un grupo asiste a personas en situación de calle

El programa de solidaridad “Noche de la Caridad” lleva 14 años de trabajo sostenido acompañando a persona en situación de calle y vulnerabilidad social en la ciudad de San Rafael .

Un grupo de voluntarios organiza la entrega de viandas en dos o tres puntos estratégicos , alcanzando actualmente a unas 50 personas por jornada. Sin embargo, en el último año y medio, la demanda creció de manera significativa.

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Desde la organización señalaron que el incremento se hace más evidente después del día 20 de cada mes , cuando se suman nuevos casos vinculados a dificultades económicas.

Entre ellos, aparecen con mayor frecuencia jubilados y madres con hijos , lo que refleja el impacto de la situación económica en sectores cada vez más amplios de la población. Esta realidad deja en evidencia que muchas personas no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas hacia fin de mes.

Cómo colaborar en San Rafael

Ante este escenario, el grupo busca reforzar su red de ayuda y convoca a la comunidad a sumarse. Las formas de colaborar incluyen la donación de alimentos o dinero, pero también —y principalmente— la participación como voluntarios.

Quienes se suman no solo ayudan en la entrega de las viandas, sino también en el acompañamiento y la escucha de las personas que atraviesan situaciones difíciles.

Solidaridad en San Rafael