23 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Solidaridad

Solidaridad en la ciudad de San Rafael: un grupo asiste a personas en situación de calle

El grupo de solidaridad entrega viandas a unas 50 personas en San Rafael y advierte un fuerte aumento de la demanda en el último tiempo. Buscan voluntarios y donaciones.

Noche de solidaridad en San Rafael.

Noche de solidaridad en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El programa de solidaridad “Noche de la Caridad” lleva 14 años de trabajo sostenido acompañando a persona en situación de calle y vulnerabilidad social en la ciudad de San Rafael.

Un grupo de voluntarios organiza la entrega de viandas en dos o tres puntos estratégicos, alcanzando actualmente a unas 50 personas por jornada. Sin embargo, en el último año y medio, la demanda creció de manera significativa.

Lee además
Honestidad y solidaridad en General Alvear. video

Pagó 10 veces más un taxi y lo que pasó después sorprendió a todos
Invasión de aves en Ciudad: tordos generan problemas sanitarios en pleno microcentro video

El fenómeno que preocupa en Mendoza: bandadas de tordos generan caos en el microcentro

Crece la demanda hacia fin de mes

Desde la organización señalaron que el incremento se hace más evidente después del día 20 de cada mes, cuando se suman nuevos casos vinculados a dificultades económicas.

Entre ellos, aparecen con mayor frecuencia jubilados y madres con hijos, lo que refleja el impacto de la situación económica en sectores cada vez más amplios de la población. Esta realidad deja en evidencia que muchas personas no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas hacia fin de mes.

Cómo colaborar en San Rafael

Ante este escenario, el grupo busca reforzar su red de ayuda y convoca a la comunidad a sumarse. Las formas de colaborar incluyen la donación de alimentos o dinero, pero también —y principalmente— la participación como voluntarios.

Quienes se suman no solo ayudan en la entrega de las viandas, sino también en el acompañamiento y la escucha de las personas que atraviesan situaciones difíciles.

Solidaridad en San Rafael

Embed - MÁS DEMANDA POR UN PLATO DE COMIDA

Temas
Seguí leyendo

De una idea de alumnos a una biblioteca real: la historia del proyecto en Tunuyán

Atención escuelas: lanzan una propuesta educativa con premios

Una camioneta 0KM en juego: cómo participar del Almuerzo de la Fiesta Nacional de la Ganadería

Una propuesta gratuita para aprender a gestionar emociones en familia

Cuenta regresiva en General Alvear: qué propuestas traerá la Fiesta Nacional de la Ganadería

Cambia todo en la Ruta Nacional 143: tramos cortados y tránsito asistido

El próximo domingo: una propuesta única que mezcla arte y música contemporánea

¿Querés aprender algo nuevo? Mirá todos los talleres que hay en el Valle de Uco

LO QUE SE LEE AHORA
Ruta Nacional 143.

Cambia todo en la Ruta Nacional 143: tramos cortados y tránsito asistido

Las Más Leídas

Uno de los allanamientos realizados este jueves en Guaymallén. 

El hijo de una jueza fue detenido en los allanamientos de Guaymallén

El profesional presta servicios en el hospital de Malargüe.

Echaron a un médico por ebrio y denunciado por abuso sexual

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 22 de abril: números ganadores del sorteo 3367

Todos los ganadores que dejó el Quini 6 de este miércoles 22 de abril: revisá si sos uno de ellos

Falleció Ricardo de Pascual, el actor del Chavo del 8 video

Tristeza en la vecindad: murió un querido integrante del elenco del Chavo del 8

Uno de los allanamientos en Guaymallén.

Allanamientos masivos en Guaymallén: el motivo y qué secuestraron