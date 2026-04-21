Pagó de más un viaje en taxi y recibió una lección de honestidad en General Alvear

Lo que parecía un viaje de taxi más terminó convirtiéndose en una historia de vida que refleja valores poco frecuentes pero profundamente necesarios: honestidad y solidaridad .

Todo comenzó cuando un pasajero se subió por primera vez al taxi “Polito” , el servicio que llevan adelante Jorge Wisky y su esposa Graciela en General Alvear . Tras un breve recorrido, al momento de pagar, el usuario —identificado como Marcelo Saavedra— cometió un error inesperado : en lugar de transferir el monto correspondiente, envió una suma diez veces mayor a través de Mercado Pago.

Lejos de dudar, apenas advirtieron lo ocurrido, los conductores decidieron devolver inmediatamente el dinero . Un gesto simple, pero que no tardó en generar sorpresa y agradecimiento.

Sin embargo, la historia no terminó ahí . En el intercambio de mensajes que siguió al hecho, surgió un dato que le dio un giro inesperado a la situación: el pasajero no era un desconocido. Marcelo Saavedra es uno de los impulsores de “Acciones Solidarias General Alvear Mendoza” , un grupo que desde hace años trabaja acompañando a familias en situación de vulnerabilidad.

Fue entonces cuando apareció la conexión. Durante la pandemia, la familia Wisky había colaborado con esta organización, donando dos televisores para una campaña solidaria destinada a quienes más lo necesitaban.

Lo que empezó como un error terminó revelando una historia de encuentros, valores compartidos y compromiso social. Un hecho que demuestra que, incluso en lo cotidiano, la honestidad y la solidaridad siguen siendo una combinación capaz de generar algo mucho más grande.

Historia de honestidad y solidaridad en General Alvear