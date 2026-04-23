En Godoy Cruz una propuesta gratuita para aprender a gestionar emociones en familia

El Municipio de Godoy Cruz continúa desarrollando programas gratuitos destinados a promover el bienestar emocional de niños y adolescentes , así como a fortalecer las herramientas de madres, padres y adultos responsables.

Las actividades se realizarán en las salas de capacitación de la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicadas en el Hiper Libertad, y estarán a cargo del Departamento de Familia, dependiente de la Dirección de Desarrollo Social.

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El taller “Acompañando infancias” está dirigido a niños y se desarrollará en dos encuentros, los martes 12 y 19 de mayo a las 9.00 horas . La propuesta apunta a generar un espacio de aprendizaje y reflexión en torno a habilidades socioemocionales fundamentales para el desarrollo integral. Durante las jornadas se trabajará en la identificación, gestión y regulación de emociones, así como en la prevención de distintos tipos de violencias y la promoción de buenos tratos.

Además, se abordarán herramientas clave como la empatía, el compañerismo, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos . El primer encuentro estará centrado en el reconocimiento y manejo de emociones, mientras que el segundo profundizará en la construcción de vínculos saludables y el desarrollo de habilidades sociales.

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Orientación parental: herramientas para una crianza saludable

Por otro lado, el programa “Orientación Parental” está destinado a madres, padres y adultos responsables de niños y adolescentes del departamento, y también se desarrollará en dos encuentros: los martes 12 y 19 de mayo, de 11.00 a 12:30 horas.

La iniciativa propone un espacio de intercambio y reflexión donde los participantes podrán adquirir herramientas prácticas para fortalecer el vínculo con sus hijos, promoviendo una crianza respetuosa y consciente.

En el primer encuentro se trabajará sobre la gestión emocional, las funciones parentales y la comunicación asertiva. En tanto, el segundo abordará las diferencias generacionales, las etapas del desarrollo y la importancia de establecer límites adecuados.

Inscripciones abiertas en Godoy Cruz

Ambas propuestas son gratuitas y cuentan con cupos limitados. Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse de lunes a viernes, de 8 a 13, comunicándose al 2613609536 (Departamento de Familia).