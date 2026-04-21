21 de abril de 2026
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Diego Costarelli

Diego Costarelli participó de la Cena Anual de CIPPEC 2026 y resaltó la gestión en Godoy Cruz

El intendente del Gran Mendoza destacó el trabajo conjunto en innovación, ciudades inteligentes y desarrollo sostenible.

Diego Costarelli participó de la Cena Anual de CIPPEC 2026 y resaltó la gestión en Godoy Cruz

Diego Costarelli participó de la Cena Anual de CIPPEC 2026 y resaltó la gestión en Godoy Cruz

Prensa Godoy Cruz
Por Sitio Andino Departamentales

El intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, participó de la Cena Anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) 2026, uno de los encuentros más relevantes del país en materia de políticas públicas, donde confluyen referentes del ámbito político, empresarial, académico y diplomático. La actividad, desarrollada en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, se transformó en un espacio clave para el intercambio de ideas y la construcción de consensos frente a los desafíos estratégicos de la Argentina.

En esta edición, bajo el lema “Crecer o crecer”, el encuentro puso el foco en la necesidad de avanzar desde la estabilización económica hacia una agenda de desarrollo sostenido. “En la Municipalidad de Godoy Cruz estamos comprometidos con la innovación en la gestión pública, el desarrollo económico local y la generación de políticas basadas en evidencia”, expresó Costarelli.

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Godoy Cruz y su vínculo con la CIPPEC

La presencia del intendente también se enmarcó en la consolidación del vínculo institucional entre CIPPEC y la Municipalidad de Godoy Cruz, que en los últimos años impulsaron proyectos conjuntos orientados a la modernización del Estado y la sostenibilidad. Entre ellos, se destaca la Evaluación de la Acción Climática, que permitió analizar indicadores de gobernanza ambiental y fortalecer la agenda verde del departamento.

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Asimismo, mediante el programa Unicipio, ambas instituciones avanzaron en iniciativas vinculadas a Ciudades Inteligentes, con diagnósticos sobre planificación urbana y vivienda basados en evidencia técnica. Estas herramientas contribuyen a mejorar la toma de decisiones y a proyectar el crecimiento del departamento de manera ordenada y sostenible.

A esta trayectoria se suma un tercer proyecto enfocado en promover el desarrollo económico mediante la mejora de la transparencia y la eficiencia administrativa. La iniciativa busca sistematizar capacidades institucionales del Municipio y generar, junto al sector privado, un entorno más ágil para la inversión.

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