Costarelli destacó ante el Concejo el desarrollo de Godoy Cruz pese al ajuste

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y brindó un repaso de gestión. Sin embargo, como tradicionalmente se acostumbra, no hubo grandes anuncios, y resaltó que es un momento para "sostener" lo alcanzado, frente a una coparticipación cada vez más insuficiente como consecuencia de la recesión y el ajuste .

El jefe comunal apuntó su discurso a diferentes ejes: seguridad, salud, educación, obra pública y hacienda . "El año pasado dijimos que queríamos ir por más en materia de seguridad, que aún siendo una responsabilidad provincial desde el municipio íbamos a cooperar y a poner nuestros recursos en pos de una mejora sustantiva", indicó.

Remarcó que la prevención de los delitos se está realizando de la mano de la participación de los ciudadanos . "El año pasado, por ejemplo, y a partir de solicitudes de los vecinos avanzamos en el cierre de casas y construcciones abandonadas ", expresó en relación al uso de edificaciones como "aguantaderos".

A su vez, indicó que las nuevas políticas sobre seguridad se aplican desde hace un año y tres meses, período en el cual lograron detener en Godoy Cruz a 150 personas con pedido de captura .

Diego Costarelli Godoy Cruz Apertura de Sesiones 2026

Salud y educación: más servicios para los vecinos

El intendente recordó que el departamento tiene 16 centros de salud, de los cuales 3 son administrados con recursos propios del municipio. "Antiguamente había salitas, ahora hay microhospitales. Paulatinamente, fuimos arreglando y mejorando ese sistema de salud", indicó.

Además, resaltó que brindar servicios sanitarios básicos en centros municipales ayuda a descomprimir la demanda de los grandes hospitales de la provincia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegocostarelli/status/2037343168958541986&partner=&hide_thread=false Gracias a cada vecino que nos acompañó en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026. Iniciamos un nuevo ciclo legislativo en el HCD con la convicción de que el Modelo Godoy Cruz se fortalece con diálogo, transparencia y gestión. pic.twitter.com/9tE8K6C62R — Diego Costarelli (@diegocostarelli) March 27, 2026

Sobre la educación, explicó: "Entendemos que la igualdad de oportunidades empieza en la infancia y es allí donde el Estado tiene que estar más presente. En los centros educativos de primera infancia, tenemos un equipo interdisciplinario que acompañó a 470 estudiantes y sus familias, fortaleciendo cada trayectoria desde una mirada integral".

Y amplió: "Nuestros jardines maternales municipales brindaron atención pedagógica y alimentaria a 860 niños, mientras que en los centros de apoyo escolar acompañamos a más de 220 chicos en edad primaria, no solo en lo educativo, sino también en lo emocional y en lo social".

También recordó que Godoy Cruz tiene centros de formación en oficios en busca de facilitar el acceso al primer empleo, con capacitaciones actualizadas a las demandas del mercado y el avance de la tecnología.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegocostarelli/status/2037298933148623106&partner=&hide_thread=false Vengo a compartir con ustedes, y con cada vecino de Godoy Cruz, el mensaje anual en el que rendimos cuentas de lo realizado y contamos qué estamos haciendo.



Pero, sobre todo, vengo a presentar nuestra visión de futuro para que nuestro departamento sea cada día mejor, con la… pic.twitter.com/krGFcVULr0 — Diego Costarelli (@diegocostarelli) March 26, 2026

Obra pública: sin grandes anuncios

El intendente destacó la importancia del trabajo conjunto del sector público con el privado, como también el avance de la construcción en Godoy Cruz. "Entre los departamentos que se están construyendo y los que están por empezar, que tienen proyectos presentados, hay 2.700 unidades habitacionales nuevas. La articulación puede ser el mejor camino para concretar proyectos", expresó.

Se acabó el Estado poderoso y pesado que todo lo hacía. Se acabó el Estado poderoso y pesado que todo lo hacía.

Costarelli detalló el "masterplan" que diseñó junto con profesionales especializados, que incluye la puesta en valor de las 40 hectáreas del Hipódromo de Mendoza y obras que consolidarán a Godoy Cruz como la Ciudad del Vino. Sin embargo, aclaró: "No estoy anunciando una obra importante, sino que tenemos un masterplan serio para desarrollar el Hipódromo".

Hoy nos aqueja una situación económica que es difícil, Argentina tiene un nuevo camino, un nuevo modelo económico, y requiere tiempo para acomodarse. Todos estos proyectos exceden y son muy grandes, por lo que van a tener que esperar a que las condiciones nacionales empiecen a cambiar. Hoy nos aqueja una situación económica que es difícil, Argentina tiene un nuevo camino, un nuevo modelo económico, y requiere tiempo para acomodarse. Todos estos proyectos exceden y son muy grandes, por lo que van a tener que esperar a que las condiciones nacionales empiecen a cambiar.

El intendente remarcó que "no es un momento de grandes anuncios" y explicó que este masterplan incluye transformar más de 40 hectáreas, por lo cual ahora no es una obra ejecutable.

En relación a la situación económica del país, indicó que exige esfuerzos y sacrificios, pero, a su vez, los municipios enfrentan desafíos. "A lo largo de estos años fuimos transformando el municipio para que sea una estructura cada vez más chica, más ágil y más eficiente, un Estado local que administra con responsabilidad, que optimiza sus recursos y que entiende que el desarrollo requiere una mayor participación del sector privado", expresó.

Las demandas sociales siguen creciendo mientras los recursos son cada vez más escasos. Eso nos obliga a desplegar una gran capacidad de gestión. Las demandas sociales siguen creciendo mientras los recursos son cada vez más escasos. Eso nos obliga a desplegar una gran capacidad de gestión.

Además, manifestó: "Hoy nos toca atravesar un contexto complejo. La situación económica nacional nos plantea desafíos concretos, recesión, inflación, el impacto en el empleo y frente a eso nosotros no miramos para otro lado. Asumimos este escenario con responsabilidad".

Costarelli dijo que la austeridad es una necesidad, por lo que será exigente en el uso de recursos públicos y recortará donde sea necesario. "Este esfuerzo no significa detenernos, no vamos a frenar el crecimiento de Godoy Cruz", concluyó.