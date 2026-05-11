11 de mayo de 2026
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La Justicia de Mendoza deja atrás los remates presenciales y avanza con las subastas electrónicas

La Suprema Corte oficializó un nuevo sistema digital para las subastas judiciales en Mendoza. Buscan mayor transparencia, más acceso para los interesados y evitar maniobras fraudulentas en los remates.

La provincia comenzará a dejar atrás el tradicional esquema de subastas presenciales para avanzar hacia un sistema digital.

La provincia comenzará a dejar atrás el tradicional esquema de subastas presenciales para avanzar hacia un sistema digital.

 Por Cecilia Zabala

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza oficializó la implementación del sistema de subastas judiciales electrónicas, una modalidad que busca modernizar los remates judiciales, ampliar el acceso de los interesados y reforzar la transparencia en los procesos. La medida fue establecida mediante la Acordada 32.585, firmada este 6 de mayo por el máximo tribunal provincial.

Con este cambio, la provincia comenzará a dejar atrás el tradicional esquema de remates presenciales para avanzar hacia un sistema digital que permitirá realizar ofertas a través de un portal web habilitado por la Suprema Corte.

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Cómo funcionarán las subastas electrónicas

Según establece la acordada, las subastas se realizarán mediante un portal digital de subastas judiciales electrónicas, que deberá garantizar disponibilidad y accesibilidad permanente para los usuarios.

La implementación será gradual y progresiva, mientras se terminan de ajustar los aspectos técnicos y operativos del sistema. Para ello, intervendrán la Administración General de la Suprema Corte, la Secretaría de Modernización, la Dirección de Informática y la Oficina de Subastas Judiciales.

Desde el Poder Judicial sostuvieron que esta modalidad apunta a mejorar el servicio de justicia y evitar problemas habituales de las subastas presenciales, especialmente en materia de transparencia y acceso.

Además, remarcaron que el sistema permitirá que cualquier ciudadano que reúna los requisitos pueda participar de las subastas de manera remota, generando un proceso más ágil y dinámico.

Mendoza se suma a una tendencia nacional

La Corte mendocina destacó que las subastas electrónicas ya funcionan en distintas provincias argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta, San Luis y Catamarca, además del ámbito judicial nacional.

En ese sentido, señalaron que este tipo de herramientas viene mostrando “destacados resultados de gestión”, especialmente en términos de publicidad de los actos, seguridad y transparencia.

El avance de este sistema también se enmarca dentro del proceso de modernización tecnológica que viene llevando adelante el Poder Judicial mendocino en distintos fueros y dependencias administrativas.

Crean un Registro General de Postores

Uno de los puntos centrales de la acordada es la creación de un Registro General de Postores, que funcionará bajo la órbita de la Oficina de Subastas Judiciales.

Allí deberán inscribirse previamente todas las personas interesadas en participar de las subastas electrónicas. El objetivo, según explica el documento, es evitar maniobras abusivas o fraudulentas y garantizar mayor control sobre el proceso. La inscripción al registro comenzará a habilitarse desde el día hábil siguiente a la publicación oficial de la acordada.

Qué pasará con los martilleros

La acordada también contempla el rol de los martilleros públicos dentro del nuevo esquema digital. El Poder Judicial indicó que la implementación de las subastas electrónicas busca facilitar el ejercicio profesional mediante herramientas tecnológicas que permitan cumplir con mayores estándares de publicidad, seguridad y agilidad.

Los profesionales deberán adaptarse al funcionamiento del portal digital y cumplir con los requisitos previstos tanto en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario como en el reglamento específico aprobado junto con la acordada.

La resolución fue firmada por el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay Cueli, junto a los ministros Mario Adaro, Omar Palermo, José Valerio, Julio Gómez, María Teresa Day y Norma Llatser.

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