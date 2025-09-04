Oportunidad

Estos son los instrumentos musicales que la aduana subastará en Mendoza

La Aduana de la provincia de Mendoza hará una subasta de destacados instrumentos y equipos musicales que permanecen bajo disponibilidad administrativa.

La Aduana sacará a subasta instrumentos musicales de calidad. 

 Por Cecilia Zabala

La Aduana de Mendoza sacará a subasta una colección de instrumentos musicales de alta gama que quedaron bajo disponibilidad administrativa. Conocé todos los detalles de la subasta que se llevará a cabo en unos días. Ya se pueden consultar los objetos.

Entre los objetos a subastar se encuentran ejemplares de renombre como la Fender Stratocaster, Godin Multiac, Takamine GC3CE, guitarras de marcas ESP y Mercury, además de un codiciado bajo Fender Jazz Bass, con precios de salida que van desde los $17.000 hasta $250.000.

La subasta de estos elementos que se encuentran en la provincia de Mendoza también incluirá amplificadores Mercury, diversos micrófonos profesionales Shure —desde SM58 hasta modelos inalámbricos como PGX2 y PGX4—, cabezales de iluminación AMK BEAM LH-A002 y estéreos Panasonic CQ-DP383U.

lote subastas instrumentos musicales
Algunos de los instrumentos que saldrán a subasta.

Algunos de los instrumentos que saldrán a subasta.

Cuándo y dónde será la subasta

La subasta será a través del Banco Ciudad. De forma electrónica el próximo 18 de septiembre desde las 12.

Quienes deseen participar deberán registrarse en la plataforma del Banco Ciudad, lo que les permitirá pujar online desde cualquier lugar del país, sin necesidad de acudir presencialmente.

No obstante, los instrumentos pueden ser vistos en persona en el depósito de la calle Peltier 721, en la Ciudad de Mendoza; los días 8 y 9 de septiembre, de 9 a 12. Contacto para la exhibición y entrega: Javier Arenaza [email protected]

Para músicos, coleccionistas y entusiastas, se trata de una oportunidad única de acceder a equipamiento profesional a precios accesibles. Se recomienda revisar detenidamente el estado de los lotes (se venden “tal cual están”).

Cómo participar de la subasta

Ingresá al portal de subastas e iniciá sesión con tu usuario y clave.

Una vez que ingreses, podrás visualizar el reloj regresivo que te indicará cuando comienza la subasta. Allí elegí la subasta de tu interés y suscribite. En caso de que desees también podés descargar las condiciones.

Allí deberás completar tus datos personales y aceptar las “Condiciones de venta” y presionar “siguiente”. Luego, deberás adjuntar el comprobante de depósito.

Se recomienda descargar las “Condiciones de venta” para acceder a la información que necesitarás para completar los requisitos.

