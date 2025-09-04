Se quedó dormida y causó un choque en cadena en Maipú

Una joven que se quedó dormido al volante causó un grave accidente vial en Maipú , cuando chocó a al menos otros tres autos, generando importantes daños en cada uno de estos vehículos, en tanto que, a su vez, el siniestro causó una importante congestión en el tránsito.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 7 de este jueves en Urquiza y Mitre de Coquimbito, Maipú, y afortunadamente ninguno de los ocupantes de los autos que participaron en el choque sufrieron heridas de consideración.

Ahora bien, la policía, con el cuerpo de Tránsito Municipal de Maipú, debieron realizar un importante operativo para asistir a estas personas y, de paso, organizar el tránsito en la escena.

Según la reconstrucción del accidente vial, todo ocurrió en la esquina de Urquiza y Mitre de Coquimbito, Maipú , cuando el semáforo estaba en rojo.

Esto generó que en primer lugar estuviera detenida una traffic, detrás de este vehículo una Chevrolet Tracker blanca, patente AG627FJ y atrás un Chevrolet Aveo, dominio LXS033.

En ese momento apareció en acción un Fiat Cronos, chapa AF890CY, el cual estaba al mando de una joven, quien al parecer se quedó dormida y embistió al Aveo, generando un choque en cadena que involucró hasta la traffic, aunque este último vehículo casi no sufrió daños.

Los testigos dijeron que, presuntamente, cuando la joven se quedó dormida aceleró más, por lo que el impacto fue sumamente violento. Aun así, afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Ahora bien, al menos el Cronos de la principal protagonista, como así también el Aveo y la Tracker, sufrieron importantes daños.

Durante varias horas trabajaron en el lugar personal de Tránsito Municipal y también Policía Científica, en tanto que efectivos de la Policía de Mendoza realizaron el procedimiento para que ahora la justicia investigue la responsabilidad penal de cada uno de los conductores.

Justamente este miércoles se había originado, casi a la misma hora, otro choque en cadena. En esa ocasión ocurrió en pleno centro, cuando tres colectivos protagonizaron un siniestro que dejó 13 heridos.