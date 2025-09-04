No hubo heridos de gravedad

Se quedó dormida y causó un choque en cadena en Maipú

Una joven causó un grave accidente vial en Maipú, con cuatro vehículos involucrados, cuando se quedó dormida mientras manejaba.

Grave accidente vial en Coquimbito, Maipú.&nbsp;

Grave accidente vial en Coquimbito, Maipú. 

 Por Pablo Segura

Una joven que se quedó dormido al volante causó un grave accidente vial en Maipú, cuando chocó a al menos otros tres autos, generando importantes daños en cada uno de estos vehículos, en tanto que, a su vez, el siniestro causó una importante congestión en el tránsito.

El accidente vial ocurrió minutos antes de las 7 de este jueves en Urquiza y Mitre de Coquimbito, Maipú, y afortunadamente ninguno de los ocupantes de los autos que participaron en el choque sufrieron heridas de consideración.

Lee además
El conductor que colisionó un auto municipal en Maipú tiene 27 años.
Accidente vial

Iba alcoholizado y chocó contra una camioneta municipal de Maipú: qué ocurrió
Anoche se realizó un importante control de alcoholemia en Maipú.
Quedó aprehendido

Lo detuvieron en un control vial en Maipú y excedió el límite del alcoholímetro
Accidente vial en Coquimbito, Maipú

Ahora bien, la policía, con el cuerpo de Tránsito Municipal de Maipú, debieron realizar un importante operativo para asistir a estas personas y, de paso, organizar el tránsito en la escena.

Grave accidente vial con cuatro autos involucrados en Maipú

Según la reconstrucción del accidente vial, todo ocurrió en la esquina de Urquiza y Mitre de Coquimbito, Maipú, cuando el semáforo estaba en rojo.

Esto generó que en primer lugar estuviera detenida una traffic, detrás de este vehículo una Chevrolet Tracker blanca, patente AG627FJ y atrás un Chevrolet Aveo, dominio LXS033.

Accidente vial Maipú Coquimbito

En ese momento apareció en acción un Fiat Cronos, chapa AF890CY, el cual estaba al mando de una joven, quien al parecer se quedó dormida y embistió al Aveo, generando un choque en cadena que involucró hasta la traffic, aunque este último vehículo casi no sufrió daños.

Los testigos dijeron que, presuntamente, cuando la joven se quedó dormida aceleró más, por lo que el impacto fue sumamente violento. Aun así, afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad.

Ahora bien, al menos el Cronos de la principal protagonista, como así también el Aveo y la Tracker, sufrieron importantes daños.

Durante varias horas trabajaron en el lugar personal de Tránsito Municipal y también Policía Científica, en tanto que efectivos de la Policía de Mendoza realizaron el procedimiento para que ahora la justicia investigue la responsabilidad penal de cada uno de los conductores.

Justamente este miércoles se había originado, casi a la misma hora, otro choque en cadena. En esa ocasión ocurrió en pleno centro, cuando tres colectivos protagonizaron un siniestro que dejó 13 heridos.

Temas
Seguí leyendo

Etiec no para de ganar en Beach Handball ¿Cuál es la hazaña que logró?

Maipú: definieron la imputación para el anciano que atropelló y mató

A 13 años del crimen de Johana Chacón, Mendoza la recuerda con memoria y justicia

La Policía de Mendoza salvó a un hombre de 96 años tras un llamado al 911 en Tupungato

Video: el brutal ataque a un periodista en el cierre de campaña de La Libertad Avanza

Un menor quedó internado en grave estado tras ser atropellado al bajar del micro en Luján

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén

Rescataron a una víctima de trata de personas en pleno Godoy Cruz

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza recuerda cada 4 de septiembre a la adolescente en un día de memoria y justicia
Símbolo de lucha

A 13 años del crimen de Johana Chacón, Mendoza la recuerda con memoria y justicia

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Rapicuotas afirma haber sido víctima de una estafa millonaria en la Provincia de Mendoza. 
Grave denuncia

Cinco fiscales investigarán la estafa millonaria a la empresa Rapicuotas

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y subirá el caudal del río Mendoza
Para tener en cuenta

Dique Potrerillos: Hidráulica hará tareas de mantenimiento y habrá cortes de agua

El lugar donde fue asistida la víctima de trata de personas. 
operativo policial

Rescataron a una víctima de trata de personas en pleno Godoy Cruz

Te Puede Interesar

Los canillitas de Mendoza celebran que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en centros de correo.
Repercusión en Mendoza

Los canillitas de Mendoza celebran que los kioscos de diarios y revistas se conviertan en centros de correo

Por Natalia Mantineo
La justicia descartó la comisión de un delito por parte de Alfredo Cornejo, tal como planteó Anabel Fernández Sagasti. 
Por el traspaso de rutas

Archivan la denuncia penal de Anabel Fernández Sagasti contra Alfredo Cornejo

Por Cecilia Zabala
Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?
Negocios

Supermercados Carrefour sorprende al mercado con la compra de Super A ¿qué hay detrás?

Por Marcelo López Álvarez