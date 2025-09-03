Video: la brutal agresión a un periodista en el cierre de campaña de La Libertad Avanza

Cómo fue la agresión al periodista Cristian Mercatante
El hecho ocurrió en las inmediaciones del Club Villa Ángela, donde se generó un clima hostil entre militantes libertarios y kirchneristas, y la prensa.
Cristian Mercatante, periodista América TV
“Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y me cayó algo, creo que una botella”, contó el periodista.
Cristian Mercatante, periodista América TV
Cristian Mercatante, el periodista víctima de una agresión durante el acto de La Libertad Avanza.
Foto: Instagram
Contexto de máxima tensión
El ataque se produjo en un acto rodeado de advertencias por posibles incidentes, luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense alertara sobre “graves riesgos” en la organización. También generó polémica la entrada de un grupo de encapuchados al predio, con presunta complicidad de la Policía Federal.
Colegas del periodista repudiaron el hecho y señalaron que la agresión “es consecuencia de la escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa” promovidos por el oficialismo.
Quién es Cristian Mercatante
Mercatante, de 49 años, alcanzó popularidad a principios de los 2000 como participante del reality El Bar. Más tarde, se dedicó al periodismo y actualmente es cronista en América TV. En entrevistas previas había contado su historia de superación tras problemas de adicciones.