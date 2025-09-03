Video: la brutal agresión a un periodista en el cierre de campaña de La Libertad Avanza

El periodista Cristian Mercatante , notero de América TV , fue víctima de una agresión este miércoles por la noche durante la cobertura del cierre de campaña de Javier Milei en Moreno , en la previa de las elecciones legislativas bonaerenses del domingo.

El cronista resultó herido en el rostro y las imágenes lo muestran ensangrentado y con vendajes tras el ataque.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Club Villa Ángela , donde se generó un clima hostil entre militantes libertarios y kirchneristas, y la prensa .

#AHORA | Periodista agredido en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno pic.twitter.com/H8Tu12z55y

“ Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y me cayó algo, creo que una botella ”, contó el periodista.

Cristian Mercatante, periodista América TV Cristian Mercatante, el periodista víctima de una agresión durante el acto de La Libertad Avanza. Foto: Instagram

Contexto de máxima tensión

El ataque se produjo en un acto rodeado de advertencias por posibles incidentes, luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense alertara sobre “graves riesgos” en la organización. También generó polémica la entrada de un grupo de encapuchados al predio, con presunta complicidad de la Policía Federal.

Colegas del periodista repudiaron el hecho y señalaron que la agresión “es consecuencia de la escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa” promovidos por el oficialismo.

Quién es Cristian Mercatante

Mercatante, de 49 años, alcanzó popularidad a principios de los 2000 como participante del reality El Bar. Más tarde, se dedicó al periodismo y actualmente es cronista en América TV. En entrevistas previas había contado su historia de superación tras problemas de adicciones.