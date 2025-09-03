En Provincia de Buenos Aires

Video: la brutal agresión a un periodista en el cierre de campaña de La Libertad Avanza

Cristian Mercatante fue golpeado y terminó con heridas en el rostro mientras cubría el acto que encabezó Milei. Cómo fue el ataque.

Captura de televisión

Captura de televisión

El cronista resultó herido en el rostro y las imágenes lo muestran ensangrentado y con vendajes tras el ataque.

Lee además
El hombre de 26 años logró recuperarse tras recibir un disparo en la cabeza
Violenta agresión

Damián Gauna recibió el alta tras ser baleado en San Carlos y los agresores siguen detenidos
Passera al 41, en Guaymallén, el lugar de la agresión.
buscan al agresor

Le dieron tres puñaladas a un hombre en Guaymallén
Embed

Cómo fue la agresión al periodista Cristian Mercatante

El hecho ocurrió en las inmediaciones del Club Villa Ángela, donde se generó un clima hostil entre militantes libertarios y kirchneristas, y la prensa.

Cristian Mercatante, periodista América TV

Fui a preguntarle a la gente que estaba encapuchada si era personal policial, porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y me cayó algo, creo que una botella”, contó el periodista.

Cristian Mercatante, periodista América TV
Cristian Mercatante, el periodista v&iacute;ctima de una agresi&oacute;n durante el acto de La Libertad Avanza.

Cristian Mercatante, el periodista víctima de una agresión durante el acto de La Libertad Avanza.

Contexto de máxima tensión

El ataque se produjo en un acto rodeado de advertencias por posibles incidentes, luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense alertara sobre “graves riesgos” en la organización. También generó polémica la entrada de un grupo de encapuchados al predio, con presunta complicidad de la Policía Federal.

Colegas del periodista repudiaron el hecho y señalaron que la agresión “es consecuencia de la escalada de discursos estigmatizantes contra la prensa” promovidos por el oficialismo.

Quién es Cristian Mercatante

Mercatante, de 49 años, alcanzó popularidad a principios de los 2000 como participante del reality El Bar. Más tarde, se dedicó al periodismo y actualmente es cronista en América TV. En entrevistas previas había contado su historia de superación tras problemas de adicciones.

Temas
Seguí leyendo

Le dieron un balazo en el cuello a un menor en Las Heras

Seguridad privada: los factores detrás del accionar de los vigiladores en Mendoza

Damián Gauna sigue grave y la Justicia investiga ataques previos vinculados al "Oso" Nievas en San Carlos

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

Video: violenta agresión a un adolescente en un salón de fiestas de Chacras de Coria

La Policía de Mendoza salvó a un hombre de 96 años tras un llamado al 911 en Tupungato

Un menor quedó internado en grave estado tras ser atropellado al bajar del micro en Luján

Qué pasará con el hombre acusado del femicidio de Guaymallén

LO QUE SE LEE AHORA
La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Las Más Leídas

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025
A tener en cuenta

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en septiembre 2025

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza.
Medida

Cierran el Paso Los Libertadores por un accidente vial que afectó el puente del río Mendoza

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este 3 de septiembre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado y horario para este miércoles 3 de septiembre

La mujer murió a raíz de una puñalada en la axila izquierda. video
Antes del crimen

Los alarmantes posteos en redes del acusado por el femicidio de Sandra Sánchez en Guaymallén

Te Puede Interesar

Cambia la percepción de la minería argentina y pasa de la desconfianza al apoyo
Imagen Social

Cambia la percepción de la minería argentina y pasa de la desconfianza al apoyo

Por Marcelo López Álvarez
El Presidente cerró el acto en Moreno, de cara a las elecciones del domingo video
Cierre de campaña en PBA

Milei defendió a Karina: "Víctima de injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política"

Por Sitio Andino Política
Manso Menú busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta.
Convocatoria

"Manso Menú" busca embajadores gastronómicos de Mendoza para promocionar la propuesta

Por Natalia Mantineo