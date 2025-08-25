Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo.

La justicia investiga el hecho ocurrido en la madrugada de este domingo en el conocido salón de fiestas Desert, en Luján de Cuyo, donde una madre denunció una violenta agresión hacia su hijo de menor de edad , en tanto que ahora, el personal de seguridad privada también acusó al adolescente.

Este lunes, el patovica involucrado en el video que se viralizó y en el que se ve al menor tirado en el piso tras ser reducido, se presentó en la justicia para que el Cuerpo Médico Forense le constatara las lesiones que sufrió, presuntamente, en la previa del incidente.

El hombre mostró heridas en su frente, pómulo derecho y brazo, asegurando que siempre se cumplieron los protocolos para actuar ante un hecho de esas características, destacando siempre que el menor ingresó ilegalmente a la fiesta y, además, golpeó al personal de seguridad.

En ese sentido , el hombre también denunció al menor por lo ocurrido en la madrugada de este domingo. El caso es investigado por el fiscal Gustavo Stroppiana, quien recibió el expediente al confirmarse que se trataban de "lesiones leves".

No obstante, fuentes judiciales confirmaron que en un primer momento intervino la fiscal de homicidios Andrea Lazo, al pensar que el hecho era "más grave". Fue la magistrada quien ordenó una serie de medidas para iniciar la instrucción del caso.

Qué declararon desde el Desert sobre la agresión

Lautaro Ambrosio, Coordinador de Seguridad del salón de fiestas Desert, ratificó que el accionar del personal afectado a la fiesta en mención, siempre estuvo “bajo el protocolo”.

En ese sentido, indicó que el menor involucrado incitaba a la violencia y arengaba a otros jóvenes para que ingresaran, aún sin estar invitados a la fiesta.

Asimismo, en un momento aprovecharon la llegada de dos invitados para hacer una avalancha e ingresar, por la fuerza al predio. Una vez en el interior, el menor dejó, rápidamente, su campera en el guardarropas.

Sin embargo, a los pocos minutos personal de seguridad lo identificó en el interior del salón y lo sacó. Allí no se originaron incidentes.

El momento de la supuesta agresión

Siguiendo con el testimonio de Ambrosio, una vez afuera, el menor comenzó a pedir ingresar para recuperar su campera. A los minutos, nuevamente se generó una avalancha y allí el adolescente habría golpeado a uno de los patovicas, señalaron desde el salón.

En ese momento se originó el video de la agresión que rápidamente se viralizó y causó polémica.

Además, los patovicas declararon que ellos mismos fueron quienes llamaron a la policía, por protocolo, para que interviniera y constatara las lesiones que tenía uno de los agentes de seguridad.

A partir de ese momento, la justicia investiga lo ocurrido. Por el momento no hay imputaciones, en tanto que hay acusaciones cruzadas por lo que los detectives analizan informes e imágenes para tomar una decisión.