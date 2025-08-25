investigación judicial

Qué dijo el patovica acusado por la agresión a un menor en el Desert

La justicia investiga la supuesta agresión a un menor en el conocido salón de fiestas de Luján de Cuyo. El patovica acusado también hizo una denuncia.

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo.&nbsp;

Las lesiones que constató el Cuerpo Médico Forense tras la agresión en el Desert de Luján de Cuyo. 

 Por Pablo Segura

La justicia investiga el hecho ocurrido en la madrugada de este domingo en el conocido salón de fiestas Desert, en Luján de Cuyo, donde una madre denunció una violenta agresión hacia su hijo de menor de edad, en tanto que ahora, el personal de seguridad privada también acusó al adolescente.

Este lunes, el patovica involucrado en el video que se viralizó y en el que se ve al menor tirado en el piso tras ser reducido, se presentó en la justicia para que el Cuerpo Médico Forense le constatara las lesiones que sufrió, presuntamente, en la previa del incidente.

Lee además
importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de policia federal
allanamientos en el gran mendoza

Importante secuestro de estupefacientes tras un operativo de Policía Federal
El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.
la víctima cumplía años mañana

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

El hombre mostró heridas en su frente, pómulo derecho y brazo, asegurando que siempre se cumplieron los protocolos para actuar ante un hecho de esas características, destacando siempre que el menor ingresó ilegalmente a la fiesta y, además, golpeó al personal de seguridad.

En ese sentido, el hombre también denunció al menor por lo ocurrido en la madrugada de este domingo. El caso es investigado por el fiscal Gustavo Stroppiana, quien recibió el expediente al confirmarse que se trataban de "lesiones leves".

No obstante, fuentes judiciales confirmaron que en un primer momento intervino la fiscal de homicidios Andrea Lazo, al pensar que el hecho era "más grave". Fue la magistrada quien ordenó una serie de medidas para iniciar la instrucción del caso.

Qué declararon desde el Desert sobre la agresión

Lautaro Ambrosio, Coordinador de Seguridad del salón de fiestas Desert, ratificó que el accionar del personal afectado a la fiesta en mención, siempre estuvo “bajo el protocolo”.

En ese sentido, indicó que el menor involucrado incitaba a la violencia y arengaba a otros jóvenes para que ingresaran, aún sin estar invitados a la fiesta.

Asimismo, en un momento aprovecharon la llegada de dos invitados para hacer una avalancha e ingresar, por la fuerza al predio. Una vez en el interior, el menor dejó, rápidamente, su campera en el guardarropas.

Sin embargo, a los pocos minutos personal de seguridad lo identificó en el interior del salón y lo sacó. Allí no se originaron incidentes.

El momento de la supuesta agresión

Siguiendo con el testimonio de Ambrosio, una vez afuera, el menor comenzó a pedir ingresar para recuperar su campera. A los minutos, nuevamente se generó una avalancha y allí el adolescente habría golpeado a uno de los patovicas, señalaron desde el salón.

En ese momento se originó el video de la agresión que rápidamente se viralizó y causó polémica.

Además, los patovicas declararon que ellos mismos fueron quienes llamaron a la policía, por protocolo, para que interviniera y constatara las lesiones que tenía uno de los agentes de seguridad.

A partir de ese momento, la justicia investiga lo ocurrido. Por el momento no hay imputaciones, en tanto que hay acusaciones cruzadas por lo que los detectives analizan informes e imágenes para tomar una decisión.

Temas
Seguí leyendo

La Policía secuestró nueve motos en Rivadavia durante una juntada ilegal de Stunt

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Aterrador video: atropelló a varios jóvenes tras una fiesta y se fugó del lugar

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Video: violenta agresión a un adolescente en un salón de fiestas de Chacras de Coria

Narcomenudeo, allanamiento y detención: cayó un delincuente vinculado al "Kaka" en San Carlos

Hasta que un día, los hinchas chilenos que vivieron la "guerra" en Avellaneda pudieron volver a su país

Un hombre alcoholizado chocó en Tunuyán y sufrió severas heridas

LO QUE SE LEE AHORA
El accidente vial ocurrió esta mañana en Severo del Castillo de Guaymallén.
la víctima cumplía años mañana

Trágico accidente vial de un motociclista en Guaymallén

Las Más Leídas

Los resultados del sorteo 1316 del Brinco, del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1316 del domingo 24 de agosto

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3298 del domingo 24 de agosto

El esquema fraudulento se desarrollaba a lo largo del año y afectó a unas 70 personas
Secuestraron equipos

Allanaron un local de tecnología del centro de Mendoza por presuntas estafas millonarias y buscan al dueño

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este domingo por la tarde en Godoy Cruz
Salió de la cárcel en junio

Video: un hombre intentó agredir a su expareja, chocó en la fuga y fue detenido

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2390 del domingo 24 de agosto

Te Puede Interesar

Mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votación y boletas de colores
Los detalles

Mendoza se prepara para las elecciones 2025 con un nuevo sistema de votación y boletas de colores

Por Carla Canizzaro
Cuándo será la Feria del Libro de Mendoza y quiénes serán los invitados
Todos los detalles 

Este año, la Feria del Libro de Mendoza homenajeará a un importante historietista

Por Celeste Funes
El presidente Javier Milei encabezó un acto oficial y lanzó un mensaje desafiante en plena previa electoral
Presunta corrupción

Milei desafió a la oposición en un acto público: "No me importa el daño que puedan hacerme"

Por Sitio Andino Política