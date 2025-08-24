Video: violenta agresión a un adolescente en un salón de fiestas de Chacras de Coria

Un violento ataque a un adolescente de 16 años por parte de personal de seguridad privada de un salón de eventos de Chacras de Coria, Luján de Cuyo, quedó grabado y fue compartido por la madre del joven, para que el caso se haga público.
La víctima es un joven de 16 años quien, según relató su madre, lo golpeó brutalmente personal de seguridad cuando pidió buscar una campera que se olvidó. Quedó internado.
Según el relato de la víctima, la agresión ocurrió a las 2 de este domingo 24 de agosto, en el predio de “Desert Gala”, donde se celebraba un cumpleaños de 15.
El muchacho, junto a otros amigos, pidió un vehículo de una aplicación de viajes para volver a su casa, cuando advirtió que había olvidado la campera con un cargador de celular en el interior del salón.
Siguiendo lo descripto por el menor, exhibió a un “patovica” el número que le habían otorgado en el guardarropa, por lo cual se le permitió volver a ingresar.
Sin embargo, una vez en el interior, el joven fue atacado “sin motivo” por el personal, según la presentación judicial que hizo ante la Unidad Fiscal de Luján de Cuyo.
“Sin razón, lo atacaron, golpearon y asfixiaron. Se desmayó y perdió el conocimiento; lo arrastraron”, detalló la madre del adolescente en un mensaje que envió a un grupo de WhatsApp del colegio donde cursa su hijo.
“Este hombre, por decirle de alguna manera, loco y violento ataca a un inocente joven de 16 años que le intentaba explicar que solo buscaba su campera. Deplorable, humanamente inaceptable. Una miseria como persona”, sentenció la mujer.
El joven fue asistido en la Clínica de Cuyo y se citó al Cuerpo Médico Forense a fin de que realice las pericias para determinar las lesiones sufridas. Por el momento no hay detenidos por el violento episodio.