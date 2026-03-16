16 de marzo de 2026
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Robo

Brutal agresión a un hombre durante un robo en Maipú

Un hombre debió ser internado tras sufrir una brutal agresión durante un robo en Rodeo del Medio, Maipú.

El robo ocurrió en el cruce de Serpa y Ruta 50 de Maipú.

El robo ocurrió en el cruce de Serpa y Ruta 50 de Maipú.

 Por Pablo Segura

Un hombre de 33 años terminó internado en grave estado luego de sufrir una brutal agresión durante un robo en la vía pública, ocurrido en la mañana de este lunes en una conocida rotonda de Rodeo del Medio, en Maipú.

El robo tuvo lugar en el cruce de Ruta 50 y Serpa de Maipú, cuando la víctima caminaba junto a su pareja para abordar un viaje que previamente habían solicitado por una aplicación.

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Allí aparecieron en acción dos sujetos armados que golpearon a las víctimas y le partieron una piedra en la cabeza al hombre, quien quedó inconsciente y debió trasladado de urgencia al hospital Perrupato, al sufrir un traumatismo de cráneo grave.

Brutal agresión a un hombre durante un robo en Maipú

Según consta en la denuncia, todo ocurrió minutos antes de las 7 de este lunes, cuando Hugo Herrera y su pareja caminaban hacia el cruce mencionado.

Allí fueron atacados por dos ladrones, quienes mediante amenazas le exigieron a la pareja que entregara todas sus pertenencias.

Al parecer el hombre se negó y resistió al atraco, lo que generó una brutal paliza por parte de los delincuentes. Tal es así que lo golpearon con una piedra en la cabeza, dejándolo tendido en la calle, inconsciente. Finalmente, los maleantes escaparon con el celular de la mujer.

Fueron los primeros policías en llegar a la escenas quienes asistieron a la víctima y luego la derivaron al hospital Metraux, debido a que no había ambulancias disponibles en esa zona. Después, por la gravedad del cuadro, fue trasladado al Perrupato, donde actualmente permanece internado.

En la escena del robo trabajó Científica, personal de Investigaciones de Maipú y efectivos de la jurisdicción.

Fuentes judiciales dijeron que una cámara de seguridad captó a cinco sujetos caminando por las inmediaciones tirando piedras, por lo que ahora se investiga si entre esos individuos estaban los dos autores del robo.

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