Quiénes participaron de la brutal pelea en el Aeropuerto de Mendoza

La pelea fue en la zona de pre embarque, en el aeropuerto de Mendoza.

La brutal pelea que alteró la mañana en el Aeropuerto de Mendoza generó revuelo en las redes sociales y también una importante cantidad de incógnitas, sobre todo, por la seguridad en el interior del lugar, donde pasan a diario miles de turistas.

Es que varios testigos denunciaron que, al momento de la pelea, sumamente violenta por cierto, no había efectivos policiales - por el lugar debe actuar la Policía de Seguridad Aeroportuaria-, por lo que quienes intervinieron para separar fueron los propios pasajeros y empleados de la aerolínea.

En ese sentido, se supo que quienes protagonizaron la pelea fueron un grupo de jóvenes pertenecientes a un equipo de fútbol de Córdoba y la comitiva de un laboratorio que había sido invitada a la Provincia de Mendoza en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

El herido fue uno de estos profesionales y los principales agresores, según testigos, fueron los “encargados” del equipo de fútbol.

Quiénes fueron los partícipes y los detalles de la pelea en el Aeropuerto de Mendoza

Ahora bien, la información recopilada por este diario en la escena del hecho indica que estos jóvenes, al parecer, estaban alcoholizados. Por esto, portaban un parlante y escuchaban música a alto volumen, dijeron testigos.

Este fue el motivo por el cual uno de los integrantes de la comitiva del laboratorio les recriminó a los jóvenes por los ruidos molestos y a partir de esto, se originó una pelea verbal.

La situación comenzó en la planta baja del aeropuerto, se trasladó al primer piso y finalizó en la zona de pre embarque, cuando uno de los “futbolistas” irrumpió en la zona y agredió a la otra persona, quien sufrió heridas de consideración en su cabeza.

Al momento de la pelea, cerca de las 7 de este viernes, había cientos de personas que empezaban a abordar distintos vuelos. Esto causó conmoción en el aeropuerto y la posterior intervención de la PSA.

Sin embargo, hubo críticas por la falta de personal policial, como así también por el estado de alcoholemia de estos pasajeros, según denunciaron algunos de los presentes en el lugar al momento de la trifulca.