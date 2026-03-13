13 de marzo de 2026
Escándalo en el aeropuerto de Mendoza: un detenido y un herido

Una pelea en el aeropuerto de Mendoza terminó con una violenta agresión a un hombre, quien debió ser internado. Hay un detenido.

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Una pelea entre pasajeros terminó en un verdadero escándalo en el interior del Aeropuerto Internacional El Plumerillo, en Mendoza, cuando al menos dos hombres protagonizaron una riña que terminó con uno de ellos detenido y el otro gravemente herido, a tal punto que debió ser internado.

La agresión ocurrió en horas de la mañana de este viernes y generó una intervención del personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria, aunque otros pasajeros denunciaron que las autoridades demoraron en reaccionar a tal punto que ellos mismos debieron separar a los protagonistas de la pelea.

Si bien no trascendieron detalles del motivo de la riña, las autoridades confirmaron que uno de los partícipes quedó a disposición de la justicia, en tanto que el otro fue trasladado a un centro asistencial.

Según la reconstrucción de los hechos, cerca de las 6.30, dos pasajeros de Aerolíneas Argentinas protagonizaron una fuerte pelea a minutos de abordar un vuelo, en la zona de pre embarque.

Por causas que aún se investigan (se analiza una discusión por música alta), esos dos hombres comenzaron a discutir y luego se golpearon mutuamente. Testigos contaron que la riña fue “muy violenta”, a tal punto que uno de los protagonistas terminó seriamente lesionado, con cortes en algunas partes delcuerpo. En tanto que ambos protagonistas estaban acompañados por amigos.

De esta forma, una persona fue derivada a un hospital, y el agresor quedó detenido.

El hecho se manejó con un fuerte hermetismo de las autoridades del Aeropuerto Internacional El Plumerillo, quienes prefirieron no aportar datos precisos de lo ocurrido.

