13 de marzo de 2026
Tormentas y granizo: el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de marzo en Mendoza

Nuevamente habrá lluvias y tormentas durante gran parte del día, con posibles episodios severos en distintas regiones. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Se esperan nuevas tormentas este viernes en Mendoza.

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 13 de marzo una jornada parcialmente nublada e inestable, con tormentas, lluvias generalizadas y poco cambio de la temperatura.

Las condiciones de inestabilidad estarán presentes desde temprano y persistirán durante gran parte del día, con mayor intensidad en sectores del Sur y el Este provincial, donde no se descartan tormentas severas y caída de granizo.

Tormentas y granizo este viernes en Mendoza: a qué zonas afectará

Según el informe oficial, el día comenzará inestable, con lluvias en la zona Sur y el Valle de Uco, que con el correr de las horas se extenderán hacia el Gran Mendoza y la zona Este.

Durante la tarde y la noche se espera persistencia de lluvias en el Valle de Uco, Gran Mendoza y el Este provincial, mientras que en el Sur podrían registrarse tormentas más intensas, con probabilidad de granizo.

En algunas zonas podría registrarse la caída de granizo este viernes, según el pronóstico del tiempo.

Además, se prevé que las precipitaciones se generalicen desde la tarde, manteniéndose durante la noche y la madrugada del sábado.

En alta montaña, en cambio, el panorama será diferente: el cielo permanecerá despejado durante la jornada, aunque con condiciones algo ventosas.

En cuanto a los vientos, hasta las 10 se registrará circulación leve del sur en el Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este. Luego predominará una brisa leve del este entre las 14 y las 21.

Hacia la noche se producirá un nuevo cambio en la circulación: desde las 22 el viento rotará nuevamente al sur, afectando primero la zona Sur y alcanzando la zona Norte cerca de las 2 del sábado, con intensidad moderada y ráfagas de hasta 40 km/h.

Las temperaturas mínimas rondarán los 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia se ubicarán cerca de los 19°C. La máxima promedio provincial alcanzará los 27°C.

El pronóstico extendido del tiempo en la provincia de Mendoza

  • Sábado 14 de marzo: jornada algo nublada, con precipitaciones durante la madrugada y descenso de la temperatura. Durante la mañana persistirá inestabilidad leve en la zona Este, pero luego se espera mejoría gradual del tiempo. Por la tarde volverá a aumentar la nubosidad en el Valle de Uco, Malargüe y el Este, con tendencia a despejar hacia la noche. Máxima: 25°C | Mínima: 15–18°C.
  • Domingo 15 de marzo: nubosidad variable con ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Parcialmente nublado en cordillera. Máxima: 29°C | Mínima: 16°C.
  • Lunes 16 de marzo: jornada parcialmente nublada, con tormentas durante la madrugada y descenso de la temperatura, acompañada por vientos moderados del sector sur. También se esperan precipitaciones en cordillera. Máxima: 26°C | Mínima: 17°C.
  • Martes 17 de marzo: continuará el tiempo inestable, con tormentas y descenso térmico, además de vientos moderados del sur. Máxima: 24°C | Mínima: 15°C.
