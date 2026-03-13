Tormentas y granizo: el pronóstico del tiempo para este viernes 13 de marzo en Mendoza

El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes 13 de marzo una jornada parcialmente nublada e inestable , con tormentas, lluvias generalizadas y poco cambio de la temperatura .

Las condiciones de inestabilidad estarán presentes desde temprano y persistirán durante gran parte del día , con mayor intensidad en sectores del Sur y el Este provincial , donde no se descartan tormentas severas y caída de granizo .

Según el informe oficial, el día comenzará inestable , con lluvias en la zona Sur y el Valle de Uco , que con el correr de las horas se extenderán hacia el Gran Mendoza y la zona Este .

Durante la tarde y la noche se espera persistencia de lluvias en el Valle de Uco, Gran Mendoza y el Este provincial , mientras que en el Sur podrían registrarse tormentas más intensas , con probabilidad de granizo .

granizo, lluvia, san rafael En algunas zonas podría registrarse la caída de granizo este viernes, según el pronóstico del tiempo.

Además, se prevé que las precipitaciones se generalicen desde la tarde, manteniéndose durante la noche y la madrugada del sábado.

En alta montaña, en cambio, el panorama será diferente: el cielo permanecerá despejado durante la jornada, aunque con condiciones algo ventosas.

En cuanto a los vientos, hasta las 10 se registrará circulación leve del sur en el Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Este. Luego predominará una brisa leve del este entre las 14 y las 21.

Hacia la noche se producirá un nuevo cambio en la circulación: desde las 22 el viento rotará nuevamente al sur, afectando primero la zona Sur y alcanzando la zona Norte cerca de las 2 del sábado, con intensidad moderada y ráfagas de hasta 40 km/h.

Las temperaturas mínimas rondarán los 15°C en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, mientras que en el resto de la provincia se ubicarán cerca de los 19°C. La máxima promedio provincial alcanzará los 27°C.

