Joan Manuel Serrat en Mendoza: loas al malbec mendocino, el recuerdo de Quino y críticas al "anarcoliberalismo"

Joan Manuel Serrat en Mendoza: la alegría de volver a Argentina, la crítica a Milei y el agradecimiento a la UNCuyo

El cantante catalán Joan Manuel Serrat llegó a la provincia de Mendoza para recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y brindó una conferencia de prensa en la previa al concierto de folclore sinfónico-coral en su honor. La rectora de la casa de estudios Esther Sánchez contó que comenzaron a gestionar la visita del artista a fines de 2024 y ahora se concretó.

Con su voz tranquila y el tono pausado, Serrat agradeció a la UNCuyo por el homenaje que durará tres días, recordó a Quino y una historieta de Mafalda, y manifestó su postura con respecto a lo que pasa en Argentina y en el mundo.

He hecho la música que he querido hacer toda mi vida, he tenido la suerte de poderla compartir con la gente y en estos momentos soy un hombre retirado. He hecho la música que he querido hacer toda mi vida, he tenido la suerte de poderla compartir con la gente y en estos momentos soy un hombre retirado.

El cantante español, de 82 años, contó que hacía cerca de dos años que no visitaba tierras argentinas y aprovechó el viaje para reencontrarse con viejos amigos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstherUNCUYO/status/2032184746831196400&partner=&hide_thread=false Bienvenido a Mendoza, Joan Manuel Serrat.

Un referente de la música y la cultura iberoamericana que llega a nuestra provincia en el marco de su visita a la @UNCUYO. pic.twitter.com/zUGaQ1oAxW — Esther Sánchez (@EstherUNCUYO) March 12, 2026

"Estoy feliz de estar en esta tierra de vino y este territorio fantástico que es esta ciudad", expresó. A su vez, bromeó sobre el varietal característico de la provincia: "Ustedes se creen que son los propietarios, los mejores malbecs del mundo son argentinos, pero lo trajeron de afuera".

Joan Manuel Serrat, conferencia de prensa Mendoza 12-03-25, Doctorado Honoris Causa Uncuyo, Esther Sánchez (01) Joan Manuel Serrat y la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez. Foto: Cristian Lozano

La visión política de Joan Manuel Serrat sobre la actualidad

En medio de un conflicto mundial y el avance de la derecha en diferentes países, el artista manifestó su postura. "Lamentablemente esto que está viviendo la Argentina es un proceso repetido en el mundo y que le está dando beneficios clarísimos a los que lo plantean y las ideas que defiende este anarcoliberalismo que debido a muchas razones prosperan en el mundo", expresó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Además, agregó: "A mí realmente me da una gran tristeza, porque quiere decir que han fallado toda una serie de mecanismos que no tenía que fallar. En un sistema democrático no puede haber estas fisuras".

Tenemos que hablar de la defensa de las escuelas, de las universidades, de lo público, y de todo aquello que podría ayudar a hacer. Tenemos que hablar de la defensa de las escuelas, de las universidades, de lo público, y de todo aquello que podría ayudar a hacer.

También opinó acerca de la recientemente aprobada reforma laboral: "Se retraen beneficios que históricamente ha ido ganando la clase obrera. Se me hace muy duro de ver los objetivos que tiene, el lenguaje que plantea, la forma que pone encima de la mesa sobre relaciones entre patrones y obreros, las cuales pienso que salen muy perjudicados los que menos tienen".