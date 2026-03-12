Joan Manuel Serrat en Mendoza: loas al malbec mendocino, el recuerdo de Quino y críticas al "anarcoliberalismo"

Con su voz tranquila y el tono pausado, Serrat agradeció a la UNCuyo por el homenaje que durará tres días, recordó a Quino y una historieta de Mafalda, y manifestó su postura con respecto a lo que pasa en Argentina y en el mundo.
He hecho la música que he querido hacer toda mi vida, he tenido la suerte de poderla compartir con la gente y en estos momentos soy un hombre retirado.
El cantante español, de 82 años, contó que hacía cerca de dos años que no visitaba tierras argentinas y aprovechó el viaje para reencontrarse con viejos amigos.
"Estoy feliz de estar en esta tierra de vino y este territorio fantástico que es esta ciudad", expresó. A su vez, bromeó sobre el varietal característico de la provincia: "Ustedes se creen que son los propietarios, los mejores malbecs del mundo son argentinos, pero lo trajeron de afuera".
La visión política de Joan Manuel Serrat sobre la actualidad
En medio de un conflicto mundial y el avance de la derecha en diferentes países, el artista manifestó su postura. "Lamentablemente esto que está viviendo la Argentina es un proceso repetido en el mundo y que le está dando beneficios clarísimos a los que lo plantean y las ideas que defiende este anarcoliberalismo que debido a muchas razones prosperan en el mundo", expresó.
Además, agregó: "A mí realmente me da una gran tristeza, porque quiere decir que han fallado toda una serie de mecanismos que no tenía que fallar. En un sistema democrático no puede haber estas fisuras".
Tenemos que hablar de la defensa de las escuelas, de las universidades, de lo público, y de todo aquello que podría ayudar a hacer.
También opinó acerca de la recientemente aprobada reforma laboral: "Se retraen beneficios que históricamente ha ido ganando la clase obrera. Se me hace muy duro de ver los objetivos que tiene, el lenguaje que plantea, la forma que pone encima de la mesa sobre relaciones entre patrones y obreros, las cuales pienso que salen muy perjudicados los que menos tienen".
Embed - Serrat en la UNCUYO | Conferencia de prensa de Joan Manuel Serrat