Ramón Dupuy visitó a la familia de Ángel, denunció fallas y mencionó un caso de Mendoza

La conmoción por el caso Ángel López sumó en las últimas horas un gesto de fuerte impacto simbólico. Ramón Dupuy , abuelo de Lucio , viajó a Comodoro Rivadavia para acompañar a la familia del niño y volvió a advertir sobre las fallas en la protección contra el maltrato infantil . En ese marco, también se pronunció sobre un hecho de Mendoza .

El referente nacional en la lucha por los derechos de las infancias llegó a Comodoro Rivadavia para acompañar a la familia del pequeño Ángel . En diálogo con medios locales, manifestó su intención de acercarse personalmente para brindar contención a Lorena y Luis , padre y madre del corazón del menor.

“ Ayer me reuní con Lorena y Luis, una familia; sabemos lo que están sufriendo porque eso lo padecimos nosotros hace 4 años. Están cortados a la mitad ”, expresó, recordando el asesinato de su nieto, un caso que marcó un antes y un después en la agenda pública sobre violencia infantil .

Dupuy describió el dolor que atraviesa la familia y estableció un paralelismo directo entre ambos hechos. Así, advirtió que las situaciones se repiten con patrones similares: “Lo que vivimos con Lucio es la misma situación y el mismo caso que Ángel, la desidia judicial, de los organismos de niñez y de la justicia a nivel nacional es muy grande y pasan estas cosas”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que lo ocurrido con Ángel representa, según su mirada, “un calco, una radiografía de lo que pasó con el caso de Lucio”.

Actualmente, por la muerte de Ángel se encuentran detenidos con prisión preventiva su madre, Mariela Altamirano, y la pareja de esta, Michel González, quienes son investigados por el presunto homicidio del niño.

¿Qué ocurre con la “Ley Lucio”?: las palabras de Ramón Dupuy y el caso de Mendoza

Uno de los ejes centrales del mensaje de Ramón Dupuy volvió a ser la implementación de la Ley Lucio (27.709), una normativa impulsada tras el asesinato de su nieto y orientada a fortalecer los mecanismos de prevención, detección y actuación ante situaciones de maltrato infantil. Sin embargo, el abuelo del niño pampeano aseguró que el problema no es la ley en sí, sino su escasa aplicación en las provincias.

“La Ley Lucio es una ley integral de los niños y adolescentes, pero hay una provincia que la reglamentó, que es Córdoba. Estoy en una lucha para que [esto se replique] en todo el país. Si hubiera estado reglamentada el caso de Ángel no hubiera sucedido”, afirmó con contundencia, y explicó que la aplicación de la normativa depende de cada jurisdicción.

Ramón Dupuy, Lucio Dupuy, abuelo.webp Ramón Dupuy junto a su nieto, Lucio.

Además, cuestionó con dureza el rol de los organismos de protección de la niñez y la respuesta del sistema judicial ante denuncias previas. Según sostuvo, muchas veces el foco se coloca en disputas entre adultos —como conflictos por tenencias o denuncias cruzadas— y se pierde de vista el interés superior del niño, un principio clave en la legislación vigente.

“La defensa de los derechos de los niños está totalmente vulnerada”, señaló, al tiempo que insistió en la importancia de escuchar a los niños cuando manifiestan señales de sufrimiento o miedo. Desde su experiencia personal, considera que la etapa preventiva es la que más falla dentro del sistema.

En medio de su análisis, Dupuy también advirtió que la problemática no se limita a un solo territorio y mencionó la existencia de casos recientes de maltrato infantil en Mendoza, señalando que las situaciones de vulneración de derechos se repiten en distintas provincias. “La visibilización la hacemos día a día, hay una cantidad enorme de casos en todo el país y hace poco se produjo un caso similar en la Provincia de Mendoza. La desidia hacia los niños a nivel nacional es tremenda”, expresó.

10 de junio, hospital notti, enfermedades respiratorias, vacunación, vacunas, vacunatorio.jpg Ramón Dupuy habló sobre el caso del bebé de dos años que falleció en el hospital Notti por maltrato infantil. Foto: Yemel Fil

En este sentido, el hombre hizo referencia al fallecimiento del pequeño de 2 años que se encontraba internado desde el viernes 10 de abril en el Hospital Notti. Según las primeras informaciones, el pequeño fue ingresado al nosocomio tras presentar un cuadro de convulsiones.

Más tarde, algunos informes confirmaron lesiones compatibles con maltratos. A partir de ese avance, la fiscalía profundizó los estudios y los informes siguientes complicaron al padrastro, Cristian Gonzalo Fragapane. Ahora, sobre él pesa la imputación de homicidio simple calificado por alevosía.