Prisión preventiva para la madre y el padrastro por la muerte de Ángel López en Comodoro Rivadavia

El juez del caso descartó que las lesiones hayan sido accidentales y apuntó a la responsabilidad de los acusados

El juez Alejandro Solís dispuso seis meses de prisión preventiva para Mariela Altamirano y Michel González , imputados por el homicidio de Ángel López en la ciudad de Comodoro Rivadavia . La medida fue adoptada durante la audiencia de control de detención, tras considerar los riesgos de fuga y de entorpecimiento del proceso judicial.

Luego de una audiencia que se extendió por más de dos horas, el magistrado sostuvo que existen elementos suficientes para afirmar, en esta etapa del proceso, que las lesiones que provocaron la muerte del menor no fueron producto de un accidente .

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"Se puede afirmar con la certeza que requiere esta instancia, que estos golpes no han sido producto de una situación accidental y que quienes estaban a cargo del cuidado eran González y Altamirano", expresó el juez.

La medida fue adoptada durante la audiencia de control de detención

De acuerdo con fuentes judiciales, el padrastro del niño fue imputado por el delito de homicidio simple , mientras que la madre enfrenta una acusación más grave: homicidio agravado por el vínculo y por omisión , lo que implica una mayor responsabilidad penal.

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Polémica por la declaración de la defensa

El fiscal de la causa, Facundo Oribones, brindó declaraciones tras la audiencia y cuestionó una parte de la exposición de la defensa de los acusados.

Según indicó, la defensora sostuvo que los 20 golpes detectados en la cabeza del menor "eran compatibles con coscorrones", una afirmación que generó fuerte controversia en el ámbito judicial.

En paralelo, los investigadores buscan determinar la veracidad de los primeros testimonios que señalan que Michel González practicaba artes marciales, dato que podría ser relevante para el análisis de la mecánica del hecho.

El Ministerio Público Fiscal se fijó como objetivo concluir la investigación dentro de los seis meses establecidos por la Justicia

La declaración de los imputados y el dolor de la familia

Durante la audiencia, Michel González tomó la palabra y aseguró, junto a su pareja, que ambos son "inocentes", al tiempo que manifestó: "También queremos saber qué pasó".

El momento más tenso se produjo hacia el final de la audiencia, cuando Luis López, padre de la víctima, increpó a los acusados y les gritó: "asesinos", reflejando el profundo dolor de la familia.

Fuente: Noticias Argentinas