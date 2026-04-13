Crimen de Ángel en Comodoro Rivadavia: la autopsia confirmó que recibió múltiples golpes

Una autopsia devastadora y una hipótesis brutal: qué reveló la autopsia realizada al pequeño de Comodoro Rivadavia.

La autopsia de Ángel Nicolás López , el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia , reveló datos estremecedores que marcaron un avance en la investigación. El informe preliminar confirmó múltiples golpes en la cabeza y permitió a la Justicia ordenar la detención de su madre y su padrastro.

Según el informe elaborado por el Cuerpo Forense de Chubut , el pequeño presentaba al menos 20 golpes dirigidos exclusivamente a la cabeza , sin lesiones en otras partes del cuerpo. Los especialistas determinaron que los traumatismos craneales provocaron un edema cerebral hemorrágico generalizado , que finalmente desencadenó un paro cardiorrespiratorio .

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En términos médicos, se trató de una muerte neurológica causada por una violencia repetida y focalizada.

Uno de los datos más estremecedores es que los golpes no fracturaron huesos , pero transmitieron una energía contundente al cerebro , generando daños internos progresivos hasta provocar un desenlace irreversible . Además, los peritos no descartan un posible mecanismo de asfixia , aunque no se hayan detectado marcas visibles en el cuello del niño.

ángel nicolás lópez Los dos detenidos por la muerte de Ángel, su madre y su padrastro, tendrían antecedentes de violencia. Foto: Gentileza Ámbito.

Fuentes cercanas a la investigación fueron contundentes al describir la mecánica del hecho: “La mecánica de la muerte es clara: múltiples impactos dirigidos al cráneo”, señalaron, al tiempo que ponen en duda que se trate de un hecho aislado.

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En paralelo, la investigación judicial comenzó a reconstruir el contexto en el que vivía Ángel, y los primeros indicios apuntan a un escenario de violencia sostenida dentro del domicilio. De acuerdo con el medio local ADNSUR, el fiscal general Cristian Olazábal confirmó que, a partir del informe preliminar y de nuevos testimonios recolectados en distintas jurisdicciones, se logró consolidar una hipótesis sobre lo ocurrido.

Tras recibir estos elementos, el fiscal Facundo Oribones y la funcionaria de Fiscalía Diana Guzmán solicitaron la detención de Mariela Altamirano, madre biológica del niño, y de su pareja, Michel Kevin González. Ambos están acusados como “coautores de homicidio agravado por el vínculo”, una figura penal que prevé como única pena la prisión perpetua.

De acuerdo con la causa, el principal apuntado es el padrastro, quien se desempeñaba como profesor de taekwondo y tendría antecedentes en la provincia de Córdoba por denuncias de violencia familiar. Según registros judiciales, una expareja lo acusó de haber golpeado y encerrado a su hijo. Respecto a la madre, los investigadores analizan testimonios que señalan posibles problemas de consumo de alcohol y episodios previos de violencia hacia otros hijos. En ese sentido, la hipótesis judicial sostiene que no solo habría tenido conocimiento de los maltratos que sufría Ángel, sino que también podría haber participado o permitido la situación.

ángel, chubut, homicidio A la izquierda, Maicol González, el padrastro de Ángel y Mariela Beatriz Altamirano, la madre del menor.

El fiscal general Olazábal indicó que la principal línea investigativa apunta a que el niño fue víctima de agresiones reiteradas dentro del hogar, en un contexto compatible con lo que los especialistas denominan “síndrome del niño maltratado”.

Mientras avanza la causa, los especialistas aguardan el resultado del estudio histopatológico complementario, que será de gran importancia para precisar la evolución temporal de los traumatismos y confirmar la causa definitiva de la muerte.