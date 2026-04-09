 Investigan la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia: el desgarrador testimonio del padre

La justicia de Chubut se encuentra bajo la lupa tras la muerte de Ángel, un niño de tan solo cuatro años que falleció en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Aunque inicialmente se informó de un paro cardiorrespiratorio, las pericias preliminares detectaron lesiones internas en la cabeza, lo que activó una investigación penal contra su madre biológica.

Durante el entierro del pequeño en el Cementerio Oeste, Luis López, padre de Ángel, rompió el silencio con declaraciones durísimas. Aseguró que la madre lo había abandonado cuando tenía un año y que, tras tres años de ausencia, la justicia le otorgó la tenencia hace apenas tres meses sin un proceso de revinculación adecuado.

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López denunció que advirtió reiteradas veces a la Justicia y al Servicio de Protección de Derechos sobre el riesgo que corría su hijo. "Yo les dije que a mi hijo le iba a pasar algo con esa mujer y dicho y hecho" , sentenció el hombre, quien también cuestionó que la sospechosa permaneciera en libertad mientras la familia atraviesa el duelo.

Como parte de la evidencia que circula, se conoció un video desgarrador donde se ve a Ángel llorando desesperadamente porque no quería regresar a la casa de su madre. La pareja de Luis, Lorena Andrade, reforzó este argumento cuestionando cómo un pequeño sano, que nunca tuvo problemas de salud, termina falleciendo de un paro repentino.

El padre también apuntó contra el accionar policial y judicial en las primeras horas tras la muerte. Según su testimonio, mientras ellos estaban en el hospital, los sospechosos habrían estado quemando pertenencias en la vivienda. Además, denunció que a pesar de los allanamientos y el secuestro de celulares, no se dispuso una custodia para evitar posibles fugas.

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El calvario médico que investiga la justicia de Chubut

La situación en el hospital también fue motivo de sospecha. Luis relató que la madre biológica dejó al pequeño solo en el nosocomio el domingo por la noche y ni siquiera se quedó para recibir el primer parte médico. "Le tuvieron que avisar por teléfono lo que pasaba", afirmó el padre, subrayando la falta de interés de la mujer.

Por el momento, la causa permanece bajo un fuerte hermetismo mientras se esperan los resultados finales de la autopsia. La comunidad educativa y los vecinos de la zona acompañaron el entierro pidiendo justicia y respuestas claras sobre por qué no se escuchó el pedido de auxilio del pequeño antes de que la situación fuera irreversible.