27 de abril de 2026
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Espacio Cultural Julio Le Parc

Talleres gratuitos en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Inscribite a los talleres gratuitos del programa Barrio Le Parc 2026. Conocé la oferta y requisitos del Espacio Cultural Julio Le Parc en Guaymallén.

Talleres gratuitos en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Talleres gratuitos en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Por Sitio Andino Sociedad

La comunidad mendocina tiene una excelente oportunidad para sumarse a talleres de arte, danzas y yoga gracias al programa Barrio Le Parc. Esta iniciativa ofrece capacitaciones sin costo en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Guaymallén, diseñadas para que personas de todas las edades aprendan disciplinas recreativas en un entorno profesional, participativo y abierto a los vecinos.

Desde el martes 28 hasta el jueves 30 de abril, los interesados podrán acercarse al edificio de Mitre y Godoy Cruz para asegurar su lugar. Es una propuesta interesante para quienes buscan distenderse, aprender un oficio creativo o simplemente realizar actividad física de manera guiada y gratuita cerca de casa.

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Espacio Cultural Julio Le Parc (2)
Gran variedad de talleres gratuitos en el Espacio Cultural Julio Le Parc

Gran variedad de talleres gratuitos en el Espacio Cultural Julio Le Parc

¿Cómo inscribirse y qué requisitos debés cumplir?

Las anotaciones se realizan únicamente de forma presencial en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en horario de 10 a 17. Es fundamental llevar el DNI (original y fotocopia). En el caso de los menores de 18 años, se requiere la autorización de un adulto responsable para poder participar de las actividades.

Para aquellos que elijan disciplinas que impliquen movimiento físico, como danza, yoga o zumba, existe un requisito adicional: presentar el apto médico. Esto garantiza que cada participante pueda disfrutar de la clase con seguridad, cuidando su salud mientras desarrolla sus habilidades en los amplios salones del complejo cultural.

Una oferta variada para todos los gustos

A continuación la lista completa de los talleres gratuitos a los que podés anotarte, con sus respectivos horarios y profesional a cargo.

  • Taller de escritura y literatura “Cómo contar una historia”: martes, de 17 a 19. Tallerista: Javier Cusimano.
  • Taller de arte y pintura: miércoles, de 18 a 20. Tallerista: Adriana Castillo.
  • Producción beatmaker: sábados, de 10 a 12. Tallerista: Alejandro Fernández.
  • Taller de mosaiquismo: viernes, de 15 a 17 (para mayores de 18 años). Tallerista: Mariana Giordanengo.
  • Taller de danzas contemporáneas: lunes y miércoles, a las 18 (nivel inicial) y a las 19 (nivel avanzado). Tallerista: Natacha Gabrielli.
  • Taller de escritura creativa “Guaymallén Oculto IV”: martes, de 18 a 20. Talleristas: Frank Morán y Nicolás Garro.
  • Dibujo: “Taller de caricaturas”: martes, de 18 a 20 (desde los 7 años). Tallerista: Stéfano Cattáneo.
  • Fotografía para adolescentes: lunes, de 17 a 19 (para jóvenes de 13 a 17 años). Tallerista: Paloma Barrera.
  • Danzas folclóricas: miércoles, de 18 a 20 y de 20 a 22 (jóvenes y adultos a partir de 14 años). Tallerista: Magalí Leonforte.
  • Ilustración y fanzine: jueves, de 17 a 19 (desde los 14 años). Tallerista: Florencia Aristarain.
  • Taller infantil de danzas flamencas “Ecos de España”: martes, de 19.30 a 20.30 (niños de 5 a 8 años), y jueves, de 19.30 a 20.30 (de 9 a 12 años). Tallerista: Gabriela Suárez.
  • Taller creativo de tejido (4 técnicas): jueves, de 9 a 11 (nivel inicial) y de 15.30 a 17.30 (nivel avanzado), desde los 14 años. Tallerista: Sonia Amaya.
  • Danzas urbanas: miércoles, de 18 a 20. Tallerista: Carla Font.
  • Hatha yoga: viernes, de 17 a 18. Tallerista: Antonella Arias.
  • Taller de zumba: lunes y miércoles, de 15 a 16 (primer grupo) y de 16 a 17 (segundo grupo). Tallerista: Myriam Britos.
  • Taller de yoga: martes y jueves, a las 9 (yoga terapéutico), 10.30 (yoga artístico), 19 (yoga artístico) y 20.30 (yoga terapéutico). Tallerista: Celina Melis.
  • Taller de improvisación teatral: miércoles, de 20 a 22 (jóvenes y adultos desde los 16 años). Tallerista: Virginia Bernard.
  • Taller de teatro para infancias: miércoles, de 18 a 20 (de 6 a 12 años). Tallerista: Virginia Bernard.

Es una buena chance para aprovechar la infraestructura que ofrece el Espacio Cultural Julio Le Parc y conectar con otros vecinos con intereses similares. Recordá que los cupos suelen ser limitados, por lo que se recomienda asistir temprano durante los días de inscripción.

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