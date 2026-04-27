Grave accidente vial con un sorprendente resultado de alcoholemia positiva

El accidente vial ocurrió en la madrugada de este lunes.

Un grave accidente vial se originó esta madrugada en plena Costanera, a la altura de Guaymallén , cuando una mujer chocó de atrás con su auto a otro vehículo y en el control de alcoholemia arrojó un resultado alarmante: 2,29 gramos de alcohol en sangre.

El siniestro ocurrió a las 5 de este lunes a la altura del cruce con calle Reconquista, en Guaymallén, donde chocaron un Fiat Argo y un VW Gol.

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Ambos conductores resultaron ilesos de la colisión, pero la mujer que manejaba el Argo quedó demorada por el estado de alcoholemia, por lo que ahora deberá afrontar un proceso contravencional, con multas millonarias.

De acuerdo a las primeras pericias , el VW Gol era manejado por un hombre y se dirigía por Costanera de sur a norte. En el mismo sentido de marcha lo hacía el Argo, patente AD895LH, al mando de una mujer identificada como Paola Jofré.

La reconstrucción indica que el Gol circulaba por el carril lento y por causas que se intentan esclarecer, el Argo lo chocó de atrás, al parecer, luego de una brusca maniobra.

Afortunadamente los dos conductores resultaron ilesos, aunque Jofré, al ser sometida al control de alcoholemia, arrojó 2,29 gramos de alcohol en sangre.

Por ende, quedó demorado a disposición de la justicia contravencional.