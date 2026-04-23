Fuerte accidente vial en San Carlos: un motociclista sufrió graves heridas

El hombre de 45 años se encuentra fuera de peligro

Un accidente vial ocurrido este mediodía en el departamento de San Carlos dejó como saldo a un motociclista con graves lesiones. El hombre se encuentra fuera de peligro.

El hecho se registró alrededor de las 13 sobre Ruta Nacional 40 , a la altura de una conocida carnicería de la zona de Eugenio Bustos , donde un auto y motocicleta colisionaron entre sí.

Un motociclista atropelló a una adolescente y su estado es crítico

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando un Renault Sandero , conducido por un joven de 20 años identificado como L. G. , circulaba por calle Belgrano hacia el Este. Al intentar incorporarse a la Ruta 40, impactó contra una motocicleta Motomel Skua 150 cc. , manejada por G. G. (45) , quien se desplazaba por la traza nacional en dirección Sur.

Un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre el choque, lo que motivó el inmediato desplazamiento de personal de la Comisaría 18°, con jurisdicción en la zona.

Cuál es el estado de la víctima

En el lugar intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que asistió al conductor del rodado menor. En un primer diagnóstico, se constató que presentaba politraumatismos con fractura desplazada, por lo que fue trasladado al hospital Scaravelli para una mejor atención.

hospital Scaravelli, Tunuyán Tras el accidente vial, el hombre fue trasladado al hospital Scaravelli para una mejor atención Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Horas más tarde, se confirmó que el hombre sufrió politraumatismos producto del accidente vial, aunque se encuentra consciente y fuera de peligro.

Por disposición del Ayudante Fiscal en turno, trabajó en la escena personal de policía Científica y Vial, que llevó adelante las pericias correspondientes. Asimismo, se realizaron los dosajes de alcoholemia a ambos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos.