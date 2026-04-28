28 de abril de 2026
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Empleo

Miles de estudiantes se acercaron al empleo tecnológico en una nueva edición del Maker Day en Mendoza

El Maker Day convocó a miles de jóvenes de la provincia de Mendoza para conocer el mundo del empleo y los perfiles laborales del futuro.

Miles de estudiantes se acercaron al empleo tecnológico en una nueva edición del Maker Day. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Miles de estudiantes se acercaron al empleo tecnológico en una nueva edición del Maker Day. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Por Sitio Andino Política

Miles de estudiantes mendocinos participaron este martes de una nueva edición del Maker Day, impulsada por el Gobierno de Mendoza, Nómade Maker y la Dirección General de Escuelas (DGE). Los alumnos se acercaron al mundo del empleo vinculado a la tecnología y a los perfiles laborales del futuro.

El evento convocó a más de 1.900 estudiantes en Mendoza y 1.100 en San Rafael, quienes formaron parte de una experiencia inmersiva, con desafíos, actividades prácticas y espacios de intercambio para promover el interés por disciplinas relacionadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática.

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En medio de la evolución constante de las profesiones y la creciente demanda de perfiles tecnológicos, la iniciativa propuso abrir una conversacióncon los adolescentes sobre su futuro y su inserción en el mundo laboral, promoviendo habilidades para su desarrollo profesional.

Empleo joven y tecnología

La jornada incluyó charlas a cargo de referentes del ecosistema tecnológico y empresarial, como Mauricio Salvatierra, quien compartió su experiencia en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud; mientras que Marcos Bruno expuso sobre su recorrido como cofundador de Merovingian Data y su participación en misiones espaciales análogas.

Maker Day 2026, estudiantes, Mendoza (5)
Maker Day 2026. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Maker Day 2026. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Uno de los paneles temáticos se llamó “De jugar a crear: nuevas formas de construir el futuro”. El otro, “De la idea a la acción”. La idea fue proponer instancias de aprendizaje y espacios de vinculación para que los estudiantes “puedan generar nexos y contactos para el futuro”, indicó el Gobierno.

La Dirección General de Escuelas autorizó, mediante memorándum interno, la participación de docentes y alumnos en el evento para "complementar la formación escolar tradicional a través de charlas vinculadas a las demandas actuales".

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