Miles de estudiantes se acercaron al empleo tecnológico en una nueva edición del Maker Day en Mendoza

Miles de estudiantes se acercaron al empleo tecnológico en una nueva edición del Maker Day. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Miles de estudiantes mendocinos participaron este martes de una nueva edición del Maker Day , impulsada por el Gobierno de Mendoza , Nómade Maker y la Dirección General de Escuelas (DGE). Los alumnos se acercaron al mundo del empleo vinculado a la tecnología y a los perfiles laborales del futuro .

El evento convocó a más de 1.900 estudiantes en Mendoza y 1.100 en San Rafael , quienes formaron parte de una experiencia inmersiva, con desafíos, actividades prácticas y espacios de intercambio para promover el interés por disciplinas relacionadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática .

En medio de la evolución constante de las profesiones y la creciente demanda de perfiles tecnológicos, la iniciativa propuso abrir una conversacióncon los adolescentes sobre su futuro y su inserción en el mundo laboral , promoviendo habilidades para su desarrollo profesional .

Empleo joven y tecnología

La jornada incluyó charlas a cargo de referentes del ecosistema tecnológico y empresarial, como Mauricio Salvatierra, quien compartió su experiencia en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial aplicadas a la salud; mientras que Marcos Bruno expuso sobre su recorrido como cofundador de Merovingian Data y su participación en misiones espaciales análogas.

Maker Day 2026, estudiantes, Mendoza (5) Maker Day 2026. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Uno de los paneles temáticos se llamó “De jugar a crear: nuevas formas de construir el futuro”. El otro, “De la idea a la acción”. La idea fue proponer instancias de aprendizaje y espacios de vinculación para que los estudiantes “puedan generar nexos y contactos para el futuro”, indicó el Gobierno.

La Dirección General de Escuelas autorizó, mediante memorándum interno, la participación de docentes y alumnos en el evento para "complementar la formación escolar tradicional a través de charlas vinculadas a las demandas actuales".