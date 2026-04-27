Ciudad lanzó el Presupuesto Participativo 2026-2027: cómo presentar proyectos y participar

La Municipalidad de Mendoza lanzó una nueva edición del Presupuesto Participativo 2026-2027 , una iniciativa que permite a vecinos y organizaciones proponer y elegir proyectos que serán financiados con fondos municipales.

En esta edición, el programa contará con una partida de $800 millones , destinada a financiar iniciativas que respondan a necesidades concretas de la comunidad y que serán ejecutadas durante 2027.

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El Presupuesto Participativo se desarrollará a lo largo de distintas etapas durante 2026:

Las propuestas deberán cargarse exclusivamente a través de un formulario online , disponible hasta el 31 de julio.

Para ser consideradas, deberán incluir:

Problema o necesidad a resolver

Objetivos concretos

Ubicación precisa

Descripción de la solución

Impacto esperado

Presupuesto estimado

Además, los proyectos deben estar orientados a inversión pública, como obras de infraestructura, equipamiento urbano, servicios comunitarios, campañas o capacitaciones.

Cada iniciativa no podrá superar los $160 millones, salvo excepciones justificadas por su impacto.

Quiénes pueden participar de las propuestas en la Municipalidad de Mendoza

Podrán presentar propuestas:

Vecinos y vecinas de la Ciudad de Mendoza

Organizaciones de la sociedad civil con domicilio en la Ciudad

Una decisión en manos de la ciudadanía

Los proyectos que resulten viables serán sometidos a una votación pública, directa y vinculante en octubre. Podrán participar personas mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en la Ciudad, tanto de manera online como en espacios municipales habilitados.

El Presupuesto Participativo busca fortalecer el vínculo entre el municipio y la ciudadanía, promoviendo la participación activa en la construcción de una ciudad más inclusiva, innovadora y sostenible.