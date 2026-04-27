27 de abril de 2026
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Presupuesto

Ciudad lanzó el Presupuesto Participativo 2026-2027: cómo presentar proyectos y participar

El programa destinará $800 millones para iniciativas propuestas por vecinos y organizaciones. La carga en la Municipalidad de Mendoza estará abierta hasta el 31 de julio.

Presupuesto Participativo en la Ciudad de Mendoza.

Presupuesto Participativo en la Ciudad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza lanzó una nueva edición del Presupuesto Participativo 2026-2027, una iniciativa que permite a vecinos y organizaciones proponer y elegir proyectos que serán financiados con fondos municipales.

En esta edición, el programa contará con una partida de $800 millones, destinada a financiar iniciativas que respondan a necesidades concretas de la comunidad y que serán ejecutadas durante 2027.

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Etapas del proceso del Presupuesto Participativo

El Presupuesto Participativo se desarrollará a lo largo de distintas etapas durante 2026:

  • Presentación de propuestas: abril a julio
  • Evaluación técnica: agosto
  • Publicación de proyectos factibles: septiembre
  • Votación ciudadana: octubre
  • Resultados: diciembre
  • Ejecución de proyectos: 2027

Cómo presentar un proyecto en la Municipalidad de Mendoza

Las propuestas deberán cargarse exclusivamente a través de un formulario online, disponible hasta el 31 de julio.

Para ser consideradas, deberán incluir:

  • Problema o necesidad a resolver
  • Objetivos concretos
  • Ubicación precisa
  • Descripción de la solución
  • Impacto esperado
  • Presupuesto estimado

Además, los proyectos deben estar orientados a inversión pública, como obras de infraestructura, equipamiento urbano, servicios comunitarios, campañas o capacitaciones.

Cada iniciativa no podrá superar los $160 millones, salvo excepciones justificadas por su impacto.

Quiénes pueden participar de las propuestas en la Municipalidad de Mendoza

Podrán presentar propuestas:

  • Vecinos y vecinas de la Ciudad de Mendoza
  • Organizaciones de la sociedad civil con domicilio en la Ciudad

Una decisión en manos de la ciudadanía

Los proyectos que resulten viables serán sometidos a una votación pública, directa y vinculante en octubre. Podrán participar personas mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en la Ciudad, tanto de manera online como en espacios municipales habilitados.

El Presupuesto Participativo busca fortalecer el vínculo entre el municipio y la ciudadanía, promoviendo la participación activa en la construcción de una ciudad más inclusiva, innovadora y sostenible.

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