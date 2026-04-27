28 de abril de 2026
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Sitio Andino
Javier Milei

Javier Milei habló de la inflación, denunció un "boicot" político y redobló sus críticas al kirchnerismo

El Presidente sostuvo que los precios venían bajando, pero acusó a sectores políticos y económicos de frenar el proceso tras los comicios.

El Presidente cerró la cena de la Fundación Libertad.

El Presidente cerró la cena de la Fundación Libertad.

Foto: Captura Web
Por Sitio Andino Política

El presidente Javier Milei cerró la cena anual de la Fundación Libertad con un discurso en el que defendió el rumbo económico, apuntó contra la oposición y aseguró que la inflación “tarde o temprano va a ceder”.

El mandatario reconoció que el 33% acumulado de inflación es “un número horrible”, pero insistió en que la tendencia es descendente y que el Gobierno mantendrá su esquema económico. “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”, afirmó.

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Javier Milei: inflación, elecciones y denuncia de “saboteo”

En uno de los tramos centrales de su discurso, Milei sostuvo que la baja de la inflación se interrumpió tras las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires en 2025, donde se impuso el oficialismo.

Según planteó, “la política decidió jugar” después de esos comicios y generó un “saboteo enorme” contra su programa económico. En ese sentido, apuntó contra distintos sectores:

  • “Empresaurios, medios, políticos y opinadores”
  • A quienes acusó de coordinar un ataque especulativo
  • Y de intentar “destruir el equilibrio fiscal”

El Presidente incluso aseguró que ese proceso impactó en variables clave: suba del riesgo país, caída de la demanda de dinero y deterioro del capital de trabajo.

Pese a ese escenario, sostuvo que “la base monetaria sigue siendo la misma” y que, por lo tanto, “en algún momento la inflación va a caer”.

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Defensa del ajuste y críticas a la oposición

Durante su exposición, Milei volvió a reivindicar el ajuste aplicado por su gestión y remarcó que “lo pagó la casta”, al tiempo que se definió como “el presidente que menos gana en América”.

También aseguró que el Gobierno logró ordenar las cuentas públicas, eliminar el déficit y avanzar en la recomposición del balance del Banco Central.

En paralelo, destacó indicadores económicos:

  • Creación de cerca de 400.000 puestos de trabajo
  • Reducción de la deuda
  • Mejora en la relación deuda-producto
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Duro cruce con el kirchnerismo y la izquierda

El Presidente dedicó varios pasajes de su discurso a cuestionar al kirchnerismo, al que responsabilizó por el nivel de endeudamiento del país.

Si hay alguien que ha endeudado a la Argentina es el kirchnerismo”, afirmó, y agregó que tomar deuda “es profundamente inmoral”.

Además, lanzó críticas personales contra dirigentes opositores y volvió a cargar contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el plano ideológico, Milei sostuvo que la izquierda “no tiene problema en recurrir a la violencia” y advirtió sobre un “nuevo auge de la violencia política” a nivel global.

Embed - Discurso del Presidente Milei en la Cena Anual de la Fundación Libertad 2026

El discurso se dio ante más de mil invitados en Parque Norte, en un evento que reunió a dirigentes políticos, empresarios e intelectuales.

Entre los presentes estuvieron Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, además de referentes internacionales como Álvaro Vargas Llosa y María Corina Machado, quien participó de manera remota.

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