Javier Milei confirmó su candidatura para las elecciones 2027 y anunció que acompañará a Adorni al Congreso

El presidente Javier Milei brindó una extensa entrevista a un canal de streaming, donde habló del cónclave con el empresario Peter Thiel en Casa Rosada, cofundador de PayPal , y confirmó que va a concurrir el próximo miércoles al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en su informe de gestión ante los diputados.

“ Fue una reunión maravillosa . Es un anarco capitalista, está interesado en ser presidente. Reconoce los logros, estaba al tanto de todo. Y preguntó por cómo se sostiene en el tiempo esta gestión”, dijo sobre el encuentro con el influyente empresario norteamericano.

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Reconoció que no hubo discusiones de inversiones pese a los trascendidos. “Preguntó qué estamos haciendo para sostener las bases del liberalismo así esté o no en la presidencia, ese fue el interés. Tuvo elogios hacia lo que estamos haciendo”, comentó en el reportaje en el canal de streaming Neura.

Presidente de la Nación, Javier Milei, en Neura, responde sobre su encuentro con Peter Thiel y cómo le explicó al mundo la magnitud del ajuste más rápido y exitoso de la historia económica moderna: “La reunión con Peter Thiel fue maravillosa. Él es un anarcocapitalista, como… pic.twitter.com/T5CYvX40Ef

Thiel, quien permanecerá dos meses en el país, compró una casa en Barrio Parque para hospedarse durante su visita por una cifra cercana a los 12 millones de dólares.

Luego, el jefe de Estado habló de su posición política y filosófica, el anarco capitalismo, con distintos ejemplos. Tras esas definiciones conceptuales, se explayó sobre economía, precisamente sobre el crecimiento de precios.

De su funcionario, quien está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, el mandatario dijo que “dará las respuestas que correspondan” sobre los cuestionamientos que recibió por los vuelos a Punta del Este y las propiedades que adquirió.

El Presidente confirmó que irá en busca de un segundo mandato

Durante la entrevista, le consultaron si será candidato en las elecciones 2027: "Yo me voy a presentar, no solo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después lo decide la gente".

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Javier Milei y su perspectiva sobre la inflación

Por otro lado, anticipó que la inflación comenzará a descender tras esta acumulación de meses con el indicador de precios en alza. No hubo menciones a uno de los temas del día: la prohibición de los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno.

“La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero, yo lo aclaré. Esto es lo importante: cuando nosotros ganamos la elección en mayo del año pasado, se dio un ataque feroz contra la moneda. Cayó la demanda de dinero. Nunca en la historia hubo semejante ataque. Nosotros nos preparamos para lo peor. Hubo un riesgo kuka”, determinó.

Embed Presidente de la Nación, Javier Milei, en Neura, responde sobre los indicadores que confirman que la recuperación ya es un hecho y no una promesa: “Un gran indicador que tenemos es la recaudación. Vemos que la actividad dejó de caer. El índice líder va para arriba. El crédito… pic.twitter.com/UaQGEakyRB — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) April 23, 2026

También reconoció que ante estos factores “la economía se frenó” pero que existen indicios para pensar que habrá números positivos hacia el futuro. Mencionó “la recaudación de marzo, crédito y débitos” y afirmó: “la actividad dejó de caer, hay indicadores positivos".

En torno a las exenciones impositivas, Milei declaró los beneficios del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), como la posibilidad de importar maquinaria usada y que permite “la amortización acelerada”.