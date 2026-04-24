La postura de Javier Milei sobre la soberanía de las Islas Malvinas

La postura de Milei sobre la supuesta nueva postura de EE.UU. sobre la soberanía de Malvinas.

El presidente Javier Milei afirmó que desde su administración están haciendo todo lo posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos argentinas. Las declaraciones surgen en el contexto de información difundida por Reuters sobre un posible cambio en la postura de EE. UU.

“Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina. La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro”, expresó Milei en declaraciones a un streaming.

EE.UU. podría retirar el apoyo a Reino Unido en las Islas Malvinas y Londres respondió

“Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente '”, agregó el mandatario nacional en medio de rumores crecientes que dan cuenta de una intención de Estados Unidos de dejar de apoyar la postura Británica.

Un posible giro en la política exterior de Estados Unidos volvió a poner a las Islas Malvinas en el centro de la escena global. Según publicó la agencia Reuters, a partir de un documento interno del Pentágono, Washington estaría evaluando revisar su histórico respaldo a la soberanía británica sobre el archipiélago, una postura que durante décadas fue prácticamente inamovible.

La información surge en medio de tensiones con aliados europeos por la guerra en Irán. Como parte de posibles represalias, Estados Unidos analiza medidas contra países que no acompañaron su estrategia, entre ellas reconsiderar su apoyo diplomático a Reino Unido en Malvinas.

La reacción británica: sin cambios en la soberanía

Desde Londres, la respuesta fue inmediata. El gobierno británico ratificó que la soberanía de las islas “recae en el Reino Unido” y que no hay margen para modificar esa posición.

Además, insistieron en el principio de autodeterminación de los isleños, un argumento central en la postura británica desde la guerra de 1982.

La reacción deja en claro que, más allá de cualquier debate en Washington, el Reino Unido no está dispuesto a abrir una negociación en el corto plazo.