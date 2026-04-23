La Justicia frenó la suspensión a la reforma laboral y entra en vigencia

La Ley de Modernización Laboral , popularmente conocida como reforma laboral , volvió a estar en vigencia en su totalidad, tras la resolución de la Justicia que suspendió la medida cautela que la frenaba. La decisión fue tomada por el juez Raúl Horacio Ojeda , del Juzgado Nacional del Trabajo N°63 y el gobierno nacional la celebró.

De acuerdo al comunicado de la Procuración del Tesoro de la Nación , la medida cautelar suspendió 80 artículos y el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, contestó a la demanda . "El gobierno interpuso un recurso de queja en el que solicitó que se modifique dicha decisión y se confiera efecto 'suspensivo' a la apelación", expresa la cronología.

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El Gobierno apura a la Corte para destrabar la reforma laboral frenada por la Justicia

Queda restablecida la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional. Queda restablecida la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional.

Además, el gobierno de Javier Milei manifestó su descontento con el Poder Judicial en lo que respecta a las decisiones sobre el mundo laboral: "La competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en esta materia está siendo fuertemente cuestionada por el gobierno y desde el primer momento fue planteada una inhibitoria para que la causa tramite en el fuero Contencioso Administrativo Federal".

La medida judicial implica que hasta que se revise el fallo, los artículos de la reforma laboral están vigentes. Es decir que aún no se resuelve la causa de fondo.

Las repercusiones oficialistas ante la medida de la Justicia

A través de la red social X, el Presidente y sus funcionarios celebraron la vigencia de la reforma laboral. "No podrán detener el crecimiento que se viene para el país", indicó Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047345432221684156&partner=&hide_thread=false No podrán detener el crecimiento que se viene para el País.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/45AXyOYIXM — Javier Milei (@JMilei) April 23, 2026

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, manifestó: "Intentaron frenarla: no lo lograron. La Cámara Laboral revocó la medida cautelar que suspendía la Ley de Modernización Laboral. Fin".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2047378128750715209&partner=&hide_thread=false Intentaron frenarla: no lo lograron. La Cámara Laboral revocó la medida cautelar que suspendía la ley de Modernización Laboral. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) April 23, 2026

La ministra Sandra Pettovello también celebró mediante un comunicado de la cartera que dirige, el cual incluía la celebración oficialista: "Viva la libertad, carajo".