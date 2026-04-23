La Justicia frenó la suspensión a la reforma laboral y entra en vigencia

La Ley de Modernización Laboral, popularmente conocida comoreforma laboral, volvió a estar en vigencia en su totalidad, tras la resolución de la Justicia que suspendió la medida cautela que la frenaba. La decisión fue tomada por el juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N°63 y el gobierno nacional la celebró.
Queda restablecida la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional. Queda restablecida la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional.
Además, el gobierno de Javier Milei manifestó su descontento con el Poder Judicial en lo que respecta a las decisiones sobre el mundo laboral: "La competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en esta materia está siendo fuertemente cuestionada por el gobierno y desde el primer momento fue planteada una inhibitoria para que la causa tramite en el fuero Contencioso Administrativo Federal".