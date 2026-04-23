23 de abril de 2026
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Reforma laboral

La Justicia frenó la suspensión a la reforma laboral y entra en vigencia

Un Juez restableció la vigencia de 80 artículos de la reforma, a la espera de una resolución definitiva sobre la causa. Las repercusiones en el Gobierno.

Reactivan la reforma laboral tras decisión judicial favorable al Gobierno

Reactivan la reforma laboral tras decisión judicial favorable al Gobierno

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

La Ley de Modernización Laboral, popularmente conocida como reforma laboral, volvió a estar en vigencia en su totalidad, tras la resolución de la Justicia que suspendió la medida cautela que la frenaba. La decisión fue tomada por el juez Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N°63 y el gobierno nacional la celebró.

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Queda restablecida la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional. Queda restablecida la vigencia de todos los artículos que habían sido suspendidos en un acto de suma gravedad institucional.

Además, el gobierno de Javier Milei manifestó su descontento con el Poder Judicial en lo que respecta a las decisiones sobre el mundo laboral: "La competencia de la Justicia Nacional del Trabajo en esta materia está siendo fuertemente cuestionada por el gobierno y desde el primer momento fue planteada una inhibitoria para que la causa tramite en el fuero Contencioso Administrativo Federal".

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La medida judicial implica que hasta que se revise el fallo, los artículos de la reforma laboral están vigentes. Es decir que aún no se resuelve la causa de fondo.

Las repercusiones oficialistas ante la medida de la Justicia

A través de la red social X, el Presidente y sus funcionarios celebraron la vigencia de la reforma laboral. "No podrán detener el crecimiento que se viene para el país", indicó Javier Milei.

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Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, manifestó: "Intentaron frenarla: no lo lograron. La Cámara Laboral revocó la medida cautelar que suspendía la Ley de Modernización Laboral. Fin".

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La ministra Sandra Pettovello también celebró mediante un comunicado de la cartera que dirige, el cual incluía la celebración oficialista: "Viva la libertad, carajo".

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