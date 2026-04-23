Reforma judicial: por qué una consejera nacional la respalda y qué puede cambiar en Mendoza

Jimena de la Torre, consejera del Consejo de la Magistratura analizó los cambios que la Justicia que impulsa la Corte.

En medio del envío de pliegos de jueces al Senado, en los que Mendoza quedó relegada; Jimena de la Torre , integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, llegó a la provincia y respaldó la reforma en la elección de jueces impulsada por la Corte Suprema. La necesidad de cubrir las vacantes dentro la justicia federal y la situación en Mendoza.

La consejera llegó a la provincia para participar de las 41° Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (Fofecma) , un espacio donde se debate el funcionamiento del sistema judicial en todo el país.

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Pero su paso por Mendoza no fue solo institucional. También se da en un contexto donde su espacio, Abogados en Acción , acaba de ganar las elecciones en el Colegio de Abogados .

En ese marco, De la Torre se pronunció sobre la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema , que propone modificar el reglamento de concursos para la designación de jueces. "Propone un proceso mucho más transparente, más objetivo, menos discrecional, más meritocrático", destacó en diálogo con Sitio Andino.

El planteo del máximo tribunal apunta a un objetivo central: reducir la discrecionalidad en el proceso de selección y reforzar el criterio de mérito. Se trata de redefinir uno de los mecanismos más sensibles del sistema institucional argentino.

"El tipo de jueces que tenemos impacta de manera directa en la economía y en la estabilidad económica que necesitamos los argentinos para salir adelante. Si no tenemos estabilidad jurídica, seguridad jurídica, reglas claras, si no somos confiables es imposible un desarrollo sostenido en el tiempo", destacó de la Torre.

Los cambios que impulsa la Corte:

Mayor peso de los exámenes escritos y antecedentes técnicos

Evaluaciones más objetivas y estandarizadas

Limitación del impacto de las entrevistas personales

Procesos más transparentes y trazables

Con este proyecto, plantean evitar que decisiones políticas o acuerdos internos alteren el orden de mérito de los candidatos, una crítica histórica al funcionamiento del sistema.

En ese escenario, el respaldo de De la Torre adquiere relevancia, ya que forma parte del cuerpo que deberá debatir y eventualmente aprobar estos cambios.

Esto se da en una línea que busca ordenar el sistema de selección y reducir márgenes de negociación interna, en un contexto donde las críticas hacia la discrecionalidad o politización del Poder Judicial no son nuevas.

Jimena De La Torre, Consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación b Jimena de la Torre defendió los cambios que impulsan desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Vacantes en la Justicia: qué pasa en Mendoza

Mientras se discute el cambio en los concursos, hay un problema que atraviesa todo el sistema: la cantidad de vacantes sin cubrir en la Justicia. Si bien el gobierno de Milei envió pliegos de 67 jueces, solo dos responden a las vacancias en la provincia.

En Mendoza, la situación es especialmente sensible en el fuero federal. La provincia tiene actualmente varios cargos vacantes dentro de la Justicia Federal, algunos de ellos estratégicos.

Entre los principales puestos sin titular se encuentran:

El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de Mendoza, que además tiene competencia electoral. Éste quedó vacante tras la salida de Walter Bento.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Mendoza

Un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones

En el caso del Juzgado Federal Nº1, se trata del tribunal que interviene en cuestiones electorales. Actualmente, ese lugar se encuentra subrogado, es decir, ocupado de manera provisoria, por la jueza Susana Pravata. Además, se cuentan un cargo en el juzgado de San Luis y otro en San Juan.

La falta de jueces impacta de manera directa en las demoras en causas complejas, la sobrecarga de tribunales y una menor capacidad de respuesta del sistema.

Los hombres propuestos por Milei al Senado son Sebastián Guillermo Soneira, para juez vocal de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones, y de Carlos Agustín Parma, para defensor público oficial.

En ese contexto, la reforma que impulsa la Corte también aparece como una herramienta para agilizar los concursos sin resignar transparencia, uno de los principales reclamos dentro del ámbito judicial.

"Hoy esperamos a que se produzca la vacante para iniciar un concurso. Primero, desde el Consejo de la Magistratura se debe trabajar con una lógica de concurso anticipado como regla para ir teniendo un banco de postulantes para cubrir rápidamente las vacantes", destacó de la Torre.

Además, cuestionó que "se pasó dos años con un Gobierno Nacional que no mandó ni un pliego al Senado, salvo los dos fallidos de la Corte, algo que nunca había pasado". "Si ha pasado que el Senado no les de acuerdo, pero no que el Gobierno no ejerza su obligación de cubrir vacantes. Esperemos que se logren los consensos necesarios para cubrir rápidamente esas vacantes", señaló.