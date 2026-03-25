El Gobierno acelera designaciones en la Justicia Federal: las vacantes de Mendoza

El Gobierno nacional anunció el envío urgente de unos 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado, en un intento por avanzar con la cobertura de vacantes en la Justicia Federal . La medida, confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a poner en foco una situación que también impacta en Mendoza.

“ Hoy mismo el Ministerio de Justicia estará enviando 60 pliegos al Senado para su confirmación y seguirá enviando los que faltan”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.

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El Gobierno envió 62 pliegos para jueces y fiscales federales, pero no revela quiénes son

Según datos oficiales, actualmente hay 364 cargos vacantes sobre un total de 1.002 en la Justicia Federal, lo que implica que el sistema funciona a poco más del 60% de su capacidad. La situación en Mendoza.

La falta de jueces, fiscales y defensores no es nueva. Se trata de una deuda acumulada de distintas gestiones que, según el Gobierno, impacta directamente en el funcionamiento del sistema judicial.

Adorni sostuvo que esta situación “paraliza una de las funciones básicas del Estado” y vinculó el retraso en las designaciones con años de tensiones políticas en torno a la Justicia.

En total, hay:

203 cargos de magistrados sin cubrir

72 vacantes de defensores oficiales

65 cargos de fiscales pendientes

La designación de estos cargos sigue un proceso que comienza con concursos públicos en el Consejo de la Magistratura, donde se evalúan antecedentes y se realizan exámenes. Luego, se conforman ternas que son enviadas al Poder Ejecutivo, que elige un candidato cuyo pliego debe ser aprobado por el Senado.

juicio juez bento, tribunales federales, dante vega.jpg El Gobierno nacional anunció el envío de 60 pliegos al Senado para avanzar con designaciones. Foto: Yemel Fil

Mendoza, con cargos clave sin cubrir

En este escenario, Mendoza no es la excepción. La provincia tiene actualmente varios cargos vacantes dentro de la Justicia Federal, algunos de ellos estratégicos.

Entre los principales puestos sin titular se encuentran:

El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 de Mendoza, que además tiene competencia electoral. Éste quedó vacante tras la salida de Walter Bento.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Mendoza

Un cargo en la Cámara Federal de Apelaciones

En el caso del Juzgado Federal Nº1, la vacante es especialmente sensible, ya que se trata del tribunal que interviene en cuestiones electorales. Actualmente, ese lugar se encuentra subrogado, es decir, ocupado de manera provisoria, por la jueza Susana Pravata.

Además, se cuentan un cargo en el juzgado de San Luis y otro en San Juan.

Cómo se eligen los jueces y por qué se demora el proceso

El sistema de designación judicial en Argentina es complejo y tiene varias etapas, lo que muchas veces ralentiza la cobertura de vacantes.

Primero, el Consejo de la Magistratura realiza concursos públicos. De allí surgen ternas con los mejores candidatos, que son elevadas al Poder Ejecutivo. Luego, el Presidente selecciona un nombre y envía el pliego al Senado, donde debe ser aprobado.

Actualmente, hay 78 concursos en trámite en todo el país para cubrir 157 vacantes en distintas jurisdicciones.

Además, en la práctica política, suele haber negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, especialmente en el caso de jueces federales con competencia electoral.

Una situación que atraviesaa varios gobiernos

El retraso en las designaciones no es exclusivo de la actual gestión. En los últimos años, el ritmo de envío de ternas y pliegos tuvo altibajos. En 2024, el Consejo de la Magistratura envió 96 ternas al Ejecutivo, mientras que en años anteriores la actividad fue menor, con caídas durante la pandemia y una recuperación en 2023.

Incluso, al inicio de su mandato, el expresidente Alberto Fernández retiró del Senado pliegos que habían sido impulsados por la gestión anterior de Mauricio Macri, lo que también contribuyó a demorar los nombramientos.