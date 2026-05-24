La atomización en los Concejos Deliberantes de Mendoza y el culto al personalismo en la política

El proceso electoral 2025/2026 en Mendoza, caracterizado por la polarización entre las dos principales fuerzas políticas que participaron en esos comicios (La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido Justicialista), no tuvo un correlato en la configuración de los Concejos Deliberantes de los 18 municipios, donde se advierte una atomización de bloques y la conformación de bancadas unipersonales.
La proliferación de espacios políticos en los cuerpos legislativos comunales supone un mayor gasto de funcionamiento y ya hay quejas en algunos oficialismos. No solo por la cuestión económica, sino también por razones físicas: cada fuerza requiere un despacho propio. En materia administrativa —si bien varía según el reglamento interno de cada Concejo (aunque la lógica es prácticamente la misma en todos)—, un bloque nuevo (sea de uno o más ediles) precisa, al menos, un secretario político y un asesor para su funcionamiento. Contratos que costean los propios órganos parlamentarios.
No es que un par de salarios más pongan en riesgo las cuentas de los Concejos pero, en épocas de caída de la recaudación y menores ingresos en las arcas municipales, cada erogación adicional es un recurso que podría tener mejor destino. Además de un gesto de "austeridad" frente al complejo contexto económico que atraviesa la ciudadanía mendocina.
Honorable Concejo Deliberante de La Paz Mendoza
Los Concejos Deliberantes son un reflejo de la atomización política existente en la comunidad.
En algunas comunas se han presentado proyectos para limitar la designación de asesores, o directamente la apertura de nuevos bloques, a fin de que las bancas respeten los espacios políticos por los que fueron electos los concejales. En otras se espera la entrada en vigencia de la autonomía municipal (que se daría recién a fines de 2027) para regular ese aspecto.
En dos de los departamentos más chicos, Malargüe y Lavalle, se dan casos paradigmáticos: seis bloques para diez concejales. La mayoría de ellos de un solo edil. Un culto al personalismo y a la incapacidad de generar acuerdos políticos, en cuerpos cuyo (mejor) funcionamiento depende de ello.
La fragmentación en los Concejos Deliberantes y la fuerte polémica en un departamento del Sur
La atomización en los HCD municipales responde a lógicas políticas propias del nuevo milenio. La crisis de representación surgida del 2001 parece haber tenido un segundo aire con la irrupción de Javier Milei y los "outsiders".
Las estructuras tradicionales quedaron "cortas" para contener a los diversos sectores sociales y la proliferación de partidos es una constante en estos tiempos. Bienvenida la diversidad en política, pero algunos casos en los Concejos responden más al sinsentido que al ejercicio democrático. Y la situación se profundiza a medida que se acerca el proceso de definición de candidaturas para las elecciones ejecutivas del año próximo. Sí, acabamos de cerrar un ciclo electoral y el que viene ya empieza a tallar en los armados legislativos.
Embed - SÓLO QUIERO ABRIR CON LA LISTA QUE YO GANÉ, FUERZA JUSTICIALISTA MZA
En el interbloque oficialista (que agrupa a tres espacios internos) cuestionaron la decisión, pero en Cambia Mendoza también hay situaciones merecedoras de críticas, si se mide con la misma vara. La Libertad Avanza —aliada del radicalismo en los últimos comicios— decidió formar bancada propia en todos los cuerpos legislativos donde obtuvo representación.
Embed - POLÉMICA POR LA APERTURA DE BLOQUES: LA PALABRA LIBERTARIA
En medio de esas controversias, se sumó una fuerte polémica en el radicalismo alvearense por la designación del exconcejal Pablo Longo como secretario del Concejo Deliberante, tras la jubilación del histórico José Luis Gómez. La ratificación en el cargo se frenó en la última sesión, y no precisamente por la negativa de la oposición, sino que hubo resistencia de sus propios correligionarios.
La edil Gisela Bello, quien incluso forma parte del mismo sector interno de Longo (Grupo NAR), no acompañó el pliego, que ahora deberá ser tratado en comisión. "Tenemos un presidente que por poco nos hace traer hasta el papel higiénico por austeridad y nos quieren meter un secretario por la ventana", disparó. ¿Se avecina la conformación de un nuevo bloque?
Embed - GISELA BELLO - CAMBIA MENDOZA - POLÉMICA“POR LA VENTANA NOS QUIEREN INGRESAR UN SECRETARIO”
Pirotecnia interna de lado, la atomización de Alvear no es un caso aislado. La dispersión de espacios políticos en los Concejos Deliberantes de Mendoza es la regla, no la excepción.
Así es el reparto de fuerzas políticas en los 18 Concejos Deliberantes de Mendoza
Ciudad de Mendoza
Cambia Mendoza - UCR (8): Marcelo Rubio, Cecilia Rodríguez, Cielo Daou, Rafael Bazán, Ernesto Giménez, Maximiliano Garrido, Laura Villarreal Occhionero y Carla Ernani.
La Libertad Avanza (1): Tomás Dris.
Partido Justicialista (1): Gustavo Caleau.
Partido Verde (1): Ricardo García.
Coalición Cívica + Ari (1): Gustavo Gutiérrez.
Las Heras
Cambia Mendoza - UCR (7): Noelia Delpír, Marcos Gil, Laura Lorena Fernández, José María Villavicencio, Eduardo González, Mónica Riveros y Federico Sarmiento.
Partido Justicialista (3): Raúl Ceverino, Mabel Iannizzotto y Gisel Dimarco.