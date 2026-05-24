La atomización en los Concejos Deliberantes de Mendoza y el culto al personalismo en la política

El proceso electoral 2025/2026 en Mendoza , caracterizado por la polarización entre las dos principales fuerzas políticas que participaron en esos comicios (La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido Justicialista), no tuvo un correlato en la configuración de los Concejos Deliberantes de los 18 municipios, donde se advierte una atomización de bloques y la conformación de bancadas unipersonales .

La proliferación de espacios políticos en los cuerpos legislativos comunales supone un mayor gasto de funcionamiento y ya hay quejas en algunos oficialismos . No solo por la cuestión económica , sino también por razones físicas : cada fuerza requiere un despacho propio . En materia administrativa —si bien varía según el reglamento interno de cada Concejo (aunque la lógica es prácticamente la misma en todos)—, un bloque nuevo (sea de uno o más ediles) precisa, al menos, un secretario político y un asesor para su funcionamiento. Contratos que costean los propios órganos parlamentarios .

General Alvear: polémica por los monobloques en el Concejo y el costo político de los asesores

No es que un par de salarios más pongan en riesgo las cuentas de los Concejos pero, en épocas de caída de la recaudación y menores ingresos en las arcas municipales, cada erogación adicional es un recurso que podría tener mejor destino . Además de un gesto de "austeridad" frente al complejo contexto económico que atraviesa la ciudadanía mendocina.

Los Concejos Deliberantes son un reflejo de la atomización política existente en la comunidad.

En algunas comunas se han presentado proyectos para limitar la designación de asesores, o directamente la apertura de nuevos bloques, a fin de que las bancas respeten los espacios políticos por los que fueron electos los concejales. En otras se espera la entrada en vigencia de la autonomía municipal (que se daría recién a fines de 2027) para regular ese aspecto.

En dos de los departamentos más chicos, Malargüe y Lavalle, se dan casos paradigmáticos: seis bloques para diez concejales. La mayoría de ellos de un solo edil. Un culto al personalismo y a la incapacidad de generar acuerdos políticos, en cuerpos cuyo (mejor) funcionamiento depende de ello.

La fragmentación en los Concejos Deliberantes y la fuerte polémica en un departamento del Sur

La atomización en los HCD municipales responde a lógicas políticas propias del nuevo milenio. La crisis de representación surgida del 2001 parece haber tenido un segundo aire con la irrupción de Javier Milei y los "outsiders".

Las estructuras tradicionales quedaron "cortas" para contener a los diversos sectores sociales y la proliferación de partidos es una constante en estos tiempos. Bienvenida la diversidad en política, pero algunos casos en los Concejos responden más al sinsentido que al ejercicio democrático. Y la situación se profundiza a medida que se acerca el proceso de definición de candidaturas para las elecciones ejecutivas del año próximo. Sí, acabamos de cerrar un ciclo electoral y el que viene ya empieza a tallar en los armados legislativos.

Ese escenario de híper fragmentación generó una fuerte polémica en General Alvear, territorio en el cual su intendente propuso tiempo atrás la reducción de concejales de diez a ocho (requeriría una reforma constitucional más integral que la aprobada días atrás). Allí, una edil electa por el Justicialismo optó por abrir un bloque nuevo y no sumarse al ya existente, por diferencias con quien debiera ser su compañera de bancada.

Embed - SÓLO QUIERO ABRIR CON LA LISTA QUE YO GANÉ, FUERZA JUSTICIALISTA MZA

En el interbloque oficialista (que agrupa a tres espacios internos) cuestionaron la decisión, pero en Cambia Mendoza también hay situaciones merecedoras de críticas, si se mide con la misma vara. La Libertad Avanza —aliada del radicalismo en los últimos comicios— decidió formar bancada propia en todos los cuerpos legislativos donde obtuvo representación.

Embed - POLÉMICA POR LA APERTURA DE BLOQUES: LA PALABRA LIBERTARIA

En medio de esas controversias, se sumó una fuerte polémica en el radicalismo alvearense por la designación del exconcejal Pablo Longo como secretario del Concejo Deliberante, tras la jubilación del histórico José Luis Gómez. La ratificación en el cargo se frenó en la última sesión, y no precisamente por la negativa de la oposición, sino que hubo resistencia de sus propios correligionarios.

La edil Gisela Bello, quien incluso forma parte del mismo sector interno de Longo (Grupo NAR), no acompañó el pliego, que ahora deberá ser tratado en comisión. "Tenemos un presidente que por poco nos hace traer hasta el papel higiénico por austeridad y nos quieren meter un secretario por la ventana", disparó. ¿Se avecina la conformación de un nuevo bloque?

Embed - GISELA BELLO - CAMBIA MENDOZA - POLÉMICA“POR LA VENTANA NOS QUIEREN INGRESAR UN SECRETARIO”

Pirotecnia interna de lado, la atomización de Alvear no es un caso aislado. La dispersión de espacios políticos en los Concejos Deliberantes de Mendoza es la regla, no la excepción.

Así es el reparto de fuerzas políticas en los 18 Concejos Deliberantes de Mendoza

Ciudad de Mendoza

Cambia Mendoza - UCR (8) : Marcelo Rubio, Cecilia Rodríguez, Cielo Daou, Rafael Bazán, Ernesto Giménez, Maximiliano Garrido, Laura Villarreal Occhionero y Carla Ernani.

: Marcelo Rubio, Cecilia Rodríguez, Cielo Daou, Rafael Bazán, Ernesto Giménez, Maximiliano Garrido, Laura Villarreal Occhionero y Carla Ernani. La Libertad Avanza (1): Tomás Dris.

Tomás Dris. Partido Justicialista (1) : Gustavo Caleau.

: Gustavo Caleau. Partido Verde (1) : Ricardo García.

: Ricardo García. Coalición Cívica + Ari (1): Gustavo Gutiérrez.

Las Heras

Cambia Mendoza - UCR (7) : Noelia Delpír, Marcos Gil, Laura Lorena Fernández, José María Villavicencio, Eduardo González, Mónica Riveros y Federico Sarmiento.

: Noelia Delpír, Marcos Gil, Laura Lorena Fernández, José María Villavicencio, Eduardo González, Mónica Riveros y Federico Sarmiento. Partido Justicialista (3) : Raúl Ceverino, Mabel Iannizzotto y Gisel Dimarco.

: Raúl Ceverino, Mabel Iannizzotto y Gisel Dimarco. La Libertad Avanza (1) : Johana Caro.

: Johana Caro. Partido Verde (1): Paula García.

Guaymallén

Cambia Mendoza - UCR (7) : Fabricio Lucero, Silvia Donati, Ezequiel Genovese, Adriana Tixeira, Florencia Triviño, Verónica Cancela y Cristina Vargas.

: Fabricio Lucero, Silvia Donati, Ezequiel Genovese, Adriana Tixeira, Florencia Triviño, Verónica Cancela y Cristina Vargas. La Libertad Avanza (1) : Luis Giménez

: Luis Giménez PRO/PD (2 ): Ezequiel Morales y Sonia Sedano.

): Ezequiel Morales y Sonia Sedano. Partido Justicialista (1) : Manuel Moreno.

: Manuel Moreno. Mejor Mendoza (1): Pedro Bastías

Godoy Cruz

Cambia Mendoza - UCR (8) : Ricardo Tribiño, Pedro San Martín, Noelia Santino, Fabricio Cuaranta, Jorge Magnaghi, Agostina Teves, Gabriel Martínez y Filomena de Lourdes Cornejo.

: Ricardo Tribiño, Pedro San Martín, Noelia Santino, Fabricio Cuaranta, Jorge Magnaghi, Agostina Teves, Gabriel Martínez y Filomena de Lourdes Cornejo. La Libertad Avanza (1) : Celeste Atiye.

: Celeste Atiye. Unión por la Patria/PJ (1) : Martín González.

: Martín González. Partido Demócrata (1) : Jorge Quiroga.

: Jorge Quiroga. Defensa Ciudadana (1): Francisco Cordón.

Luján de Cuyo

PRO (6) : Andrés Sconfienza, Rolando Baldasso, Cecilia Soulé, Mónica Marotto, Marcos Balzarelli y Gabriela Della Blanca.

: Andrés Sconfienza, Rolando Baldasso, Cecilia Soulé, Mónica Marotto, Marcos Balzarelli y Gabriela Della Blanca. Cambia Mendoza - UCR (3) : Adrián Devia, Laura Gómez y Gabriel Lima.

: Adrián Devia, Laura Gómez y Gabriel Lima. La Libertad Avanza (2) : Felipe Fiorentini y Micaela Franco.

: Felipe Fiorentini y Micaela Franco. Partido Justicialista (1): Germán Kemmling.

Maipú

Partido Justicialista (6) : Emiliano Sallei, Mariángeles García, Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara, Marcela Noemí Castello y Belén Banqueri.

: Emiliano Sallei, Mariángeles García, Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara, Marcela Noemí Castello y Belén Banqueri. Cambia Mendoza - UCR (4) : María Elisa Gómez, Gabriel López, José Fabián Ortega, Marcos Flores.

: María Elisa Gómez, Gabriel López, José Fabián Ortega, Marcos Flores. La Libertad Avanza (1) : María Ángeles De Blasis.

: María Ángeles De Blasis. Partido Demócrata Libertario (1): Alfredo Mancifesta.

Lavalle

Bloque Justicialista “María Eva Duarte de Perón” (4) : Guadalupe Parés Martino, Diego Sifuente, Juan Jaime y Sabrina Baeza.

: Guadalupe Parés Martino, Diego Sifuente, Juan Jaime y Sabrina Baeza. Bloque Justicialista “Carlos Masoero”(1) : Belén Quiroga.

: Belén Quiroga. Cambia Mendoza - UCR (2) : Walter González y Verónica Natalia Castro.

: Walter González y Verónica Natalia Castro. Libres del Sur (1) : Carolina Del Castillo.

: Carolina Del Castillo. Provincias Unidas-Defendamos Mendoza (1) : David Fiore.

: David Fiore. La Libertad Avanza (1): Carlos Groselj.

San Martín

Cambia Mendoza - UCR (5) : Sergio Dubé, Walter Sar Sar, Beatriz Mohr, Romina Bordallo y Néstor Tussedo.

: Sergio Dubé, Walter Sar Sar, Beatriz Mohr, Romina Bordallo y Néstor Tussedo. Partido Justicialista (3) : Laura Soto, Leonardo Vilchez y Alejandro Ravazzani.

: Laura Soto, Leonardo Vilchez y Alejandro Ravazzani. Impulsar San Martín (2) : Paola Sacre y Cristian Milio.

: Paola Sacre y Cristian Milio. La Libertad Avanza (1) : Agostina Zamarián.

: Agostina Zamarián. Libres del Sur (1): Érica Giménez.

Junín

Cambia Mendoza - UCR (7) : Ricardo Morcos, Romina Maravilla, Ariel Alonso, Sandra Astudillo, Mario Ana, Alberto Deblasis y Adriana Montivero.

: Ricardo Morcos, Romina Maravilla, Ariel Alonso, Sandra Astudillo, Mario Ana, Alberto Deblasis y Adriana Montivero. Partido Justicialista (1) : Emiliano Vargas.

: Emiliano Vargas. La Libertad Avanza (1) : Carolina Parodi.

: Carolina Parodi. La Unión Mendocina (1): Darío González.

Rivadavia

Sembrar (4) : Luis García Llauró, Alicia Kihn Engelhardt, Rodrigo Godoy y Corina Caruso.

: Luis García Llauró, Alicia Kihn Engelhardt, Rodrigo Godoy y Corina Caruso. Cambia Mendoza - UCR (4) : Silvana Francese, Magalí Cozzari, Marcelo Gómez y Alejandro Flores.

: Silvana Francese, Magalí Cozzari, Marcelo Gómez y Alejandro Flores. Partido Justicialista (1) : Laura Johanna Genovese.

: Laura Johanna Genovese. La Libertad Avanza (1): Diego Jofré.

Santa Rosa

Partido Justicialista (5) : Leonardo Saile, Hernán Dubé, Magdalena Ascurra, Melisa Ibáñez y Mariano Vilches.

: Leonardo Saile, Hernán Dubé, Magdalena Ascurra, Melisa Ibáñez y Mariano Vilches. Cambia Mendoza - UCR (3) : Diego Ércoli, Leandro Barrera Silva y Liliana Campos.

: Diego Ércoli, Leandro Barrera Silva y Liliana Campos. Ahora Santarrosinos (2): Débora Quiroga y María José Buffa.

La Paz

Partido Justicialista (6) : Alberto Roza, Gonzalo Arrigo, Ivanna Rosales, Virginia González, Karen Martínez y Nicolás Pérez.

: Alberto Roza, Gonzalo Arrigo, Ivanna Rosales, Virginia González, Karen Martínez y Nicolás Pérez. Cambia Mendoza - UCR (3) : Ana Sol Pinto, Daniel Blanco y Nelson Poroyán.

: Ana Sol Pinto, Daniel Blanco y Nelson Poroyán. La Libertad Avanza (1): Maribel Pérez.

Tunuyán

Partido Justicialista (5) : Daniel Rueda, Paulina Cramero, Luján Álvarez, Rodrigo López y Soledad Calatayud.

: Daniel Rueda, Paulina Cramero, Luján Álvarez, Rodrigo López y Soledad Calatayud. Cambia Mendoza – UCR (4) : Gastón Martín, Verónica Atencio, Diego Olaiz y Marita Bustamante.

: Gastón Martín, Verónica Atencio, Diego Olaiz y Marita Bustamante. La Libertad Avanza (1): Mariela Endrizzi.

San Carlos

Cambia Mendoza (5) : Sebastián Garro, Daniela Sancho, Janet Salinas, Agustina Testa y Juan Manuel Gallerani.

: Sebastián Garro, Daniela Sancho, Janet Salinas, Agustina Testa y Juan Manuel Gallerani. Nuevos Rumbos (2) : Diego García y Daniel Biscontin.

: Diego García y Daniel Biscontin. Provincias Unidas (1) : Ariel Granados.

: Ariel Granados. Partido Justicialista (1) : Adrián Nahin.

: Adrián Nahin. Suspendido (1): Marcelo Romano (Provincias Unidas).

Tupungato

Cambia Mendoza – UCR (5) : Marcelo Osorio, Daniel Pantaleo, Natalia Tejera, Mariela Bueno, y Andrea Pelegrina.

: Marcelo Osorio, Daniel Pantaleo, Natalia Tejera, Mariela Bueno, y Andrea Pelegrina. Partido Justicialista (2) : Ruth Lucero y Gabriela Carletti.

: Ruth Lucero y Gabriela Carletti. La Libertad Avanza (1) : Pablo García.

: Pablo García. La Unión Mendocina (1) : Mónica Benítez.

: Mónica Benítez. Defendamos Tupungato (1): Jorge Llul.

San Rafael

Partido Justicialista (6) : Nahuel Arscone, Néstor Ojeda, Antonela Cristofanelli, Francisco Perdigues, Sol Indiveri y Anabel Lucero.

: Nahuel Arscone, Néstor Ojeda, Antonela Cristofanelli, Francisco Perdigues, Sol Indiveri y Anabel Lucero. Cambia Mendoza - UCR (4) : Adrián Reche, Romina Giraudo, Juan Pablo Vignoni y Romina Giordano.

: Adrián Reche, Romina Giraudo, Juan Pablo Vignoni y Romina Giordano. La Libertad Avanza (1) : Valentina Sánchez.

: Valentina Sánchez. La Libertad Avanza Sur (1): Martín Antolín.

General Alvear

Cambia Mendoza (6) : Carlos Zalazar y Emilce Jacobchuk (Activá), Gisela Bello, Marcos Domenech y Víctor García (UCR), y Mirta Martínez (Libertad y Progreso).

: Carlos Zalazar y Emilce Jacobchuk (Activá), Gisela Bello, Marcos Domenech y Víctor García (UCR), y Mirta Martínez (Libertad y Progreso). Partido Justicialista (1) : Florencia Escartín.

: Florencia Escartín. Fuerza Justicialista Mendoza (1) : Vanina Lucero.

: Vanina Lucero. La Unión Mendocina (1) : Néstor Ortega.

: Néstor Ortega. La Libertad Avanza (1): Florencia Morales.

Malargüe