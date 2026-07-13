13 de julio de 2026
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Corrupción

Facundo Leal negó las acusaciones por presunta corrupción en ARSAT durante su indagatoria

El mendocino y exdirector de ARSAT presentó un escrito ante la Justicia, rechazó las acusaciones por presuntas irregularidades y optó por no responder preguntas.

Leal aseguró que al momento de esos hechos no ocupaba ningún cargo jerárquico dentro de la compañía&nbsp;

Leal aseguró que al momento de esos hechos no ocupaba ningún cargo jerárquico dentro de la compañía 

El funcionario mendocino, con casi dos décadas en el Estado nacional fue detenido tras un hallazgo en su vivienda de Palermo. Paralelamente, los investigadores realizaron un allanamiento en una propiedad vinculada a Leal en Mendoza. Alli, secuestraron una millonaria suma en dólares sin justificaciíon aparente.

El exfuncionario presentó un escrito ante el juez federal Lino Mirabelli, en el que sostuvo que no tuvo participación en la licitación que se encuentra bajo investigación. Según el documento, Leal aseguró que al momento de esos hechos no ocupaba ningún cargo jerárquico dentro de la compañía y se desempeñaba únicamente como empleado de planta permanente.

Leal aseguró que al momento de esos hechos no ocupaba ningún cargo jerárquico dentro de la compañía.

Leal aseguró que al momento de esos hechos no ocupaba ningún cargo jerárquico dentro de la compañía.

Además, la defensa argumentó que la investigación todavía cuenta con medidas de prueba pendientes, por lo que consideró prematuro avanzar con determinadas conclusiones en la causa.

Cómo fue la indagatoria

Según Infobae, Leal fue trasladado durante la mañana desde el penal donde permanece detenido hasta los tribunales federales de San Isidro. Arribó cerca de las 8.45 en un vehículo del Servicio Penitenciario Federal e ingresó por un acceso lateral del edificio judicial.

La audiencia comenzó poco después de las 10.30. Allí, el exfuncionario se limitó a brindar sus datos personales, escuchó la lectura de la imputación y entregó el escrito elaborado por su defensa. Luego hizo uso de su derecho a guardar silencio y no respondió las preguntas formuladas por el juez y la fiscalía.

Tras finalizar la diligencia, permaneció algunas horas en la alcaidía de los tribunales hasta ser trasladado nuevamente al establecimiento penitenciario junto a otros detenidos que también habían comparecido ante la Justicia.

Boschin también se negó a declarar

En la misma causa también fue indagado Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras de ARSAT y posteriormente presidente de Trenes Argentinos Operaciones, cargo al que había sido designado en mayo de 2025 y del que renunció meses después.

Boschin ingresó a los tribunales antes del horario previsto para la audiencia, acompañado por el abogado Marcelo Rochetti. Al igual que Leal, presentó un escrito y se negó a responder preguntas. Las indagatorias fueron ordenadas por el juez Mirabelli a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, quien impulsa la investigación.

Cómo inició la investigación por las contrataciones en ARSAT

La causa judicial se originó a partir del robo de equipamiento tecnológico ocurrido el 4 de enero de 2024 en un predio de San Fernando, donde se almacenaban bienes estratégicos pertenecientes a ARSAT. A partir de ese episodio, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en la contratación de servicios de almacenamiento y logística, poniendo el foco en la relación comercial entre la empresa estatal y la firma privada Argentina Logistic Services (ALS).

A partir de ese episodio, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en la contratación de servicios de almacenamiento.

A partir de ese episodio, los investigadores detectaron presuntas irregularidades en la contratación de servicios de almacenamiento.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, existió un acuerdo ilegal entre funcionarios y empresarios para direccionar la adjudicación de contratos vinculados a la custodia y el traslado de equipamiento tecnológico. La fiscalía sostiene que los convenios fueron aprobados sin intervención del Directorio de ARSAT y sin los dictámenes técnicos correspondientes.

Además, señaló que la empresa contratada no reunía las condiciones mínimas de seguridad para resguardar los materiales, circunstancia que habría facilitado el robo y el deterioro de equipos valuados en aproximadamente 151.000 dólares.

De acuerdo con la investigación, por estas contrataciones se emitieron 14 órdenes de compra por un monto superior a 1,9 millones de dólares y 40 millones de pesos. Asimismo, el análisis de las comunicaciones telefónicas incorporadas al expediente reveló conversaciones que, para la fiscalía, evidenciarían una supuesta coordinación entre los imputados para favorecer a la empresa privada y restringir la competencia con otras firmas del sector.

Quién es Facundo Leal

Leal tuvo un rol relevante en distintas gestiones nacionales. Fue presidente de ARSAT entre 2022 y junio de 2025, y luego quedó al frente del ORSNA, el organismo que regula el sistema aeroportuario.

Su paso por el Estado incluyó funciones tanto durante el gobierno de Alberto Fernández como en el inicio de la gestión de Javier Milei, donde mantuvo influencia en el área de Transporte. Incluso, fuentes del sector lo señalaban como un articulador político clave dentro de ese esquema, con injerencia en decisiones que excedían sus funciones formales.

El exfuncionario fue detenido tras el hallazgo en su vivienda de Palermo y permanece a disposición de la Justicia, mientras se analizan los elementos secuestrados, entre ellos celulares, computadoras y documentación.

Su salida del Gobierno se había producido en enero de este año, en paralelo a la del entonces secretario de Transporte, en medio de cuestionamientos por el uso de una aeronave privada para un viaje al exterior.

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