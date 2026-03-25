Manuel Adorni se defendió de los cuestionamientos: "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , volvió a las conferencias de prensa después de semanas en las que estuvo en el centro de la polémica por sus viajes a Estados Unidos y Punta del Este, el hecho de sumar a su esposa en la comitiva oficial y la difusión de una propiedad que no figuraba en su declaración jurada. Se trató de una de las ruedas de prensa más difíciles que afrontó Adorni desde que es parte del Gobierno y terminó finalizándola de manera abrupta, claramente molesto con los periodistas.

"Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno, no tengo nada que esconder ", dijo Adorni para inaugurar la conferencia de prensa tras casi dos meses de haber suspendido esta práctica por quedar envuelto en varias polémicas .

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Sin embargo en el momento de las preguntas, el clima se tensó y Adorni no supo manejar la situación de manera hábil, sino que se retiró enojado.

Previo a las preguntas, el jefe de Gabinete -ex vocero presidencial- hizo frente a los rumores que indicaban que su situación habría producido un quiebre con el presidente Javier Milei y presentaría su renuncia. "Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como nosotros", dijo para defenderse. "No somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe", agregó.

"No me voy a sentar a que nos den clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, los periodistas y los empresarios que los ayudaron", dijo y cerró el apartado de la explicación sobre la polémica por haber subido a su esposa en el avión presidencial hacia Estados Unidos, un viaje en avión privado a Punta del Este y la difusión de una propiedad que no figuraba en su declaración jurada.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Conferencia | Manuel Adorni reapareció y defendió su patrimonio ante la prensa. Luego de casi dos meses de silencio frente a los medios, el jefe de Gabinete convocó a una conferencia con el objetivo de despejar las polémicas que rodearon sus últimos viajes y las propiedades declaradas en su patrimonio personal. En el inicio del encuentro, el funcionario fue tajante sobre el origen de sus bienes: “A mi patrimonio lo construí en los 25 años que estuve en el sector privado”, afirmó, buscando cerrar el capítulo de cuestionamientos sobre su evolución patrimonial desde que asumió en la función pública. #adorni #viajes #jefe" View this post on Instagram

Adorni se enfrentó a los periodistas y se retiró ofuscado

El momento más tenso de la conferencia llegó durante la ronda de preguntas, cuando Adorni comenzó a ser consultado de manera reiterada sobre las polémicas que marcaron su agenda en las últimas semanas. Lejos de lograr descomprimir el clima, las respuestas del funcionario fueron elevando el tono del intercambio, en un escenario que rápidamente se volvió incómodo.

El cruce con los periodistas evidenció una actitud más confrontativa que la habitual en sus presentaciones públicas. Adorni no sólo defendió su patrimonio y sus decisiones personales. En reiteradas oportunidades les aclaró a los periodistas que indagaron sobre esas cuestiones que son son jueces.

El clima se tensó aún más ante la insistencia de las preguntas sobre sus viajes a Estados Unidos y Punta del Este, la inclusión de su esposa en la comitiva oficial y la omisión de una propiedad en su declaración jurada. En ese contexto, el funcionario perdió margen para sostener una estrategia discursiva ordenada y el intercambio se volvió cada vez más áspero.

Finalmente, la conferencia terminó de manera abrupta. Visiblemente molesto, Adorni dio por finalizado el contacto con la prensa sin habilitar nuevas preguntas y se retiró del lugar, en una escena que fue ampliamente replicada en redes sociales y portales de noticias.

Los anuncios de Adorni

Manuel Adorni anunció un paquete de leyes que serán parte de la agenda legislativa del 2026. Detalló la reestructuración de las Fuerzas Armadas, cambios en la propiedad privada y tierras, reformas en el Código Penal y el Acuerdo Mercosur - Unión Europea.

Además, Adorni se refirió al cumplimiento de la Ley de Discapacidad y Financiamiento Universitario en medio de la crisis de ambos sectores.

“Vamos a dar aumentos solo a los que tengan incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado solo para hacer clientelismo”, lanzó.

“Nos enfrentamos a la demagogia con responsabilidad. Por eso, estas nuevas leyes van a dar aumentos necesarios, pero haciendo el sistema sustentable”, cerró Adorni sobre este tema.

Además, dijo que el Gobierno enviará en las próximas horas al Senado unos "60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación".

"El ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguirá enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante", afirmó Adorni en conferencia de prensa.

"Hoy, 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar la justicia casi al 60% de capacidad de sus responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social", agregó.

Un día después del 50 aniversario del golpe de Estado y del inicio de la última dictadura en Argentina, el jefe de Gabinete dijo este miércoles que "hay que pasar página" y anunció una reconstrucción de las Fuerzas Armadas.

Y añadió: "Es hora de pasar de página e inaugurar un nuevo ciclo. Las Fuerzas Armadas ya han demostrado ser democráticas. Es hora de reconstruir el instrumento militar y poner a las Fuerzas Armadas en el lugar que cualquier nación madura y seria tiene".

"El 10 % de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones serán destinados a la compra de armamento y bienes de capital para nuestro sistema de defensa nacional".