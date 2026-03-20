La Justicia levantó el secreto fiscal de las firmas que habrían pagado el viaje de Manuel Adorni

El Jefe de Gabinete, complicado por el viaje en el fin de semana largo de Carnaval.

La Justicia federal avanzó en la investigación sobre el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , a Punta del Este, con una serie de medidas orientadas a determinar quién financió los vuelos y si existió algún tipo de irregularidad .

El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las empresas y personas involucradas , con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero utilizado para costear el traslado.

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La pesquisa se centra en establecer cómo se pagaron los vuelos privados utilizados por Adorni y su familia , tanto en el trayecto de ida como en el de regreso.

Entre las firmas bajo análisis aparece IMHOUSE S.A. , vinculada al periodista Marcelo Grandio , cuya productora mantiene relaciones con la TV Pública. La Justicia busca determinar si la empresa tenía capacidad económica para afrontar los costos del viaje y si existió algún tipo de vínculo con el funcionario.

Ariel Lijo, audiencia pública, Senado de la Nación (03).jfif Ariel Lijo lleva adelante la investigación por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. Foto: Prensa Senado de la Nación Argentina

Además, se investiga la participación de la empresa aeronáutica Alphacentauri, que emitió facturas por los vuelos. Según la documentación incorporada al expediente:

El vuelo de ida habría costado unos 4.830 dólares , cifra superior a la inicialmente informada.

, cifra superior a la inicialmente informada. El paquete que incluiría el regreso asciende a más de 42.000 dólares, correspondiente a un conjunto de diez vuelos contratados.

La Justicia intenta establecer la trazabilidad de esos fondos, es decir, el origen del dinero y quién fue el responsable final del pago.

Pedidos de informes por el viaje de Adorni y nuevas pruebas para la causa

En paralelo, el juzgado avanzó con distintas medidas de prueba para profundizar la investigación:

Solicitudes a bancos para acceder a movimientos de cuentas y transferencias .

. Requerimientos a organismos como la ANAC y la Aduana sobre los vuelos.

y la Aduana sobre los vuelos. Pedidos a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para relevar registros y cámaras .

. Intimaciones a las empresas involucradas para que presenten facturación y comprobantes.

También se detectó que el pago del vuelo de ida se habría realizado mediante una transferencia en pesos equivalente a los 4.830 dólares, lo que forma parte del análisis financiero en curso.

Manuel Adorni, Estados Unidos Manuel Adorni, en el ojo de la tormenta por sus viajes en aviones privados.

¿Fondos públicos o privados bancaron el viaje de Adorni a Punta del Este?

Otro eje de la investigación apunta a determinar si el viaje tuvo carácter oficial o fue de índole privada. En ese sentido, el juez Lijo solicitó información al Gobierno nacional sobre:

Autorizaciones administrativas .

. Eventuales comisiones de servicio .

. Asignación de pasajes o viáticos .

. Rendiciones de gastos vinculadas al viaje.

El pedido fue dirigido especialmente a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para establecer si existió respaldo institucional para el traslado realizado durante un fin de semana largo.

La causa también pone la lupa sobre posibles incompatibilidades, dado que una de las firmas investigadas mantiene vínculos con la TV Pública, un área que depende de la órbita de la Jefatura de Gabinete.

En ese contexto, la Justicia busca determinar si hubo algún tipo de beneficio cruzado o relación indebida entre las partes involucradas.