Andrés Lombardi fue respaldado por la Cámara de Diputados luego de la denuncia en su contra

Luego de la denuncia penal contra el Presidente de la Cámara de Diputados , Andrés Lombardi , realizada por la dirigente del PRO que busca ocupar la banca suspendida de Janina Ortiz, fue rechazada por el cuerpo legislativo en el recinto . El radical fue señalado por supuesto abuso de autoridad.

María Belén Castillo es quien pretende que Lombardi avance en el proceso para reemplazar a la exfuncionaria de la Municipalidad de Las Heras, investigada por la Justicia por presunto manejo irregular de fondos. Según denunció, la decisión fue tomada "arbitrariamente" por el diputado radical para prolongar una " situación de anormalidad institucional incompatible con los principios republicanos y representativos".

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La resolución aprobada por el cuerpo el miércoles expresa que la decisión de suspender a Ortiz por inhabilidad moral (en 2024) “emana de una decisión soberana adoptada de forma reglamentaria " por la Cámara.

Durante la sesión, "el Peti" recibió el apoyo del diputado peronista Lucas Ilardo (Fuerza Patria), quien afirmó: " Es vergonzoso que el presidente de la Cámara de Diputados haya recibido una denuncia por una decisión que tomó toda la Cámara. Esa decisión la tomó todo el Cuerpo de manera soberana ”. Y añadió: "No solo viola nuestra Constitución, sino los principios democráticos de los poderes”.

06 de Mayo de 2027, Sesión Diputados, recinto legislatura, legisladores Cámara de Diputados. Foto: Cristian Lozano

El legislado remarcó: "Yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo, pero es improcedente esa denuncia porque el presidente no decide sobre lo que se hace aquí en el recinto, sino todos los miembros. Een todo caso, la denuncia debió realizarse contra toda la Cámara".

La denuncia por una banca suspendida

La dirigente del partido amarillo considera que debería sentarse en esa banca por haber ido tercera en la lista de La Unión Mendocina (LUM) en los comicios en los que Ortiz fue electa en 2023, detrás de José Caviglia, reconocido referente del Partido Libertario fallecido.

Días atrás, Castillo realizó una denuncia contra Lombardi y contra "quienes resulten penalmente responsables por la posible comisión de los delitos previstos y reprimidos en los arts. 248 y 249 del Código Penal de la Nación Argentina, calificando legalmente los hechos, prima facie, como abuso de autoridad y omisión de los deberes de oficio".

Al respecto, Lombardi sostuvo que todas las actuaciones impulsadas desde la Presidencia se realizaron en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el pleno de los diputados. "La Cámara resolvió suspender a la diputada Janina Ortiz por inhabilidad moral. Esa decisión fue tomada por el cuerpo en su totalidad y con más de los dos tercios de los votos”, afirmó.

Además, explicó que la medida adoptada por el cuerpo legislativo no implicó una expulsión definitiva, sino una suspensión sujeta al avance del proceso judicial.