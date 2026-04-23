El oficialismo retuvo la conducción del Colegio de Abogados: Alejandra Lanci es la nueva presidenta

La lista vinculada al radicalismo se impuso en el Colegio de Abogados.

El oficialismo retuvo la conducción del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción de Mendoza , tras imponerse por amplia diferencia en las elecciones realizadas el miércoles. El triunfo del oficialismo fue contundente en todas las mesas habilitadas para la votación.

Embed - Abogacia Independiente Activa on Instagram: "¡Muchas gracias! Con el 62% del apoyo de nuestros colegas, somos las autoridades electas del @colabogmza "

El detrás de la causa por estafas contra Iván Yoma: pruebas, denuncias y puntos clave

La lista encabezada por Alejandra Lanci, vinculada al radicalismo y al Gobierno provincial, se quedó con más del 60% de los votos , superando a la propuesta opositora liderada por Alejandro Poquet , y continuará al frente de una institución clave dentro del engranaje judicial por los próximos dos años (2026/2028).

En total, la Lista 1 "Abogacía Independiente y Activa" logró una ventaja amplia en todos los puntos de votación , consolidando así la continuidad del espacio que viene conduciendo el Colegio en los últimos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jifmza/status/2047118561735319987&partner=&hide_thread=false Último en irme, otra Junta Electoral exitosa. Abrazo! pic.twitter.com/k7mwl83V1A — Joaquín Faliti (@jifmza) April 23, 2026

El peso político del Colegio de Abogados, que sigue conducido por el radicalismo

Con este resultado, el oficialismo no solo retiene la conducción institucional sino también su influencia en ámbitos clave del sistema judicial.

El Colegio de Abogados cuenta con un lugar entre los 21 integrantes del Consejo de la Magistratura(hasta marzo de 2027, lo ocupará Pablo Teixedor), el organismo encargado de la selección, sanción y remoción de jueces. Se trata de un espacio codiciado en el mundillo tribunalicio y que la nueva conducción tendrá la potestad de ocuparlo.

Asimismo, el Colegio —entre otras funciones— regula la matrícula profesional y controla la conducta de los abogados a través del Tribunal de Ética.

Por eso, la elección trasciende lo estrictamente profesional y se proyecta sobre el equilibrio de poder dentro del sistema judicial.

Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza El Colegio de Abogados renovó autoradides para los próximos dos años. Foto: Prensa Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza

Ganó el oficialismo las elecciones del Colegio de Abogados: cómo se distribuyen los cargos

Tras el resultado, la Lista 1 se aseguró la mayoría en los órganos de conducción, tanto en el Directorio (presidencia, vicepresidencia y tres vocales titulares de cinco) como en el Tribunal de Ética y Disciplina (cinco miembros titulares de siete). La Lista 2, "Alternativa Profesional Autónoma", se quedó con dos vocales titulares en el Directorio y dos miembros en el Tribunal.

De esta manera, el oficialismo consolidó su control interno del Colegio, lo que le permitirá sostener su línea de gestión durante el período 2026-2028.

Embed - Abogacia Independiente Activa on Instagram: "Nuestra trayectoria y gestión son la garantía de que nuestras propuestas serán un hecho, no solo palabras. Te contamos más propuestas que queremos llevar adelante para acompañar a cada colega " View this post on Instagram

Quién es Alejandra Lanci, la nueva presidenta del Colegio de Abogados

La nueva presidenta es abogada con trayectoria en el ámbito público y privado, actualmente vinculada a la Asesoría de Gobierno de Mendoza, donde ingresó por concurso. Ya había ocupado el Directorio del Colegio en gestiones pasadas.

Además, pertenece a una familia con historia dentro del radicalismo local, ya que es hija de Hugo Lanci, reconocido dirigente del centenario partido y referente del ámbito jurídico.

Su llegada a la presidencia representa una continuidad del espacio que viene conduciendo el Colegio, que actualmente es presidido por Sergio Molina, también vinculado a la UCR.