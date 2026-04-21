21 de abril de 2026
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Municipalidad de Mendoza

El Centro Móvil de Información Judicial brindará asesoramiento gratuito en la Municipalidad de Mendoza

El operativo se realizará el 29 de abril en la Facultad de Derecho de la UNCuyo, donde se ofrecerá orientación legal y acceso a información sobre trámites judiciales.

Centro Móvil Judicila en la Municipalidad de Mendoza.

Centro Móvil Judicila en la Municipalidad de Mendoza.

La propuesta, impulsada por el Poder Judicial Provincia de Mendoza a través de su Secretaría de Información Pública, tendrá lugar en la Facultad de Derecho UNCuyo. Durante la jornada, el equipo brindará atención de 9.00 a 12.00 horas en el espacio universitario, donde se ofrecerá orientación accesible y personalizada sobre distintos temas vinculados al ámbito judicial.

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Servicio de asesoramiento en justicia para los capitalinos

El servicio está destinado a toda la comunidad e incluye información general, derivaciones a organismos correspondientes, explicación de vías de acceso a la justicia y asesoramiento en asuntos relacionados con trámites judiciales.

De esta manera, se busca facilitar el conocimiento de derechos y acercar herramientas concretas para resolver consultas legales.

La presencia del Centro Móvil en espacios públicos y educativos forma parte de una política de cercanía que promueve el acceso a la justicia, especialmente para quienes enfrentan mayores dificultades para acceder a este tipo de servicios, garantizando información clara y acompañamiento en las gestiones.

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