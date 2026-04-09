José Valerio remarcó que los jueces deben ajustarse a la ley y "ser independientes".

José Valerio , juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza , defendió la independencia de los magistrados a la hora de resolver las causas. Afirmó que los jueces deben juzgar de acuerdo a las leyes y no por posiciones personales o ideológicas.

En el acto de apertura del año judicial, el presidente del máximo tribunal, Dalmiro Garay , pidió "no hacer alusiones genéricas de contenido político que sin un dato alguno tengan como finalidad poner en tela de juicio el rol de un magistrado o de este Poder Judicial”.

Al ser consultado sobre la independencia en la Justicia, Valerio afirmó a Noticiero Andino durante el 2do. Congreso del Garantismo Procesal que se realizo en San Rafael: "Creo que cada juez tiene que ser independiente , no solamente por la Constitución , en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, en cuatro de ellos expresamente se dice que el juez debe ser independiente e imparcial".

Sobre lo que esto significa, Valerio explicó: "Independiente quiere decir que va a cumplir con la Constitución y la ley, no con posiciones personales, ideológicas o doctrinarias , sean académicas, políticas o partidarios. Hay que cumplir con la ley".

Además, en diálogo con Aconcagua Radio comentó que no tenía conocimiento del discurso de Garay: "La apertura del año judicial no es del señor Presidente, es de la Corte. La Corte somos siete miembros, tenemos que estar avisado de las grandes líneas de lo que se va a decir y de esto no teníamos, por lo menos yo no he participado en una reunión en donde se haya expresado que lo que se iba a tratar".

"Existe libertad de prensa, está establecida en la Constitución y nosotros como jueces tenemos la obligación de asegurar que se cumpla la libertad de prensa, así como está la libertad de expresión para todos los ciudadanos, que después en los casos que existan excesos, daños o perjuicios, se puedan hacer planteos. Eso es el modelo de la República Federal y no es porque lo quiera yo o porque me guste a mí o porque me parece", añadió el juez.