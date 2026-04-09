9 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
José Valerio

José Valerio remarcó que los jueces deben ajustarse a la ley y "ser independientes"

El juez de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, habló sobre la independencia de los magistrados a la hora de resolver las causas.

José Valerio remarcó que los jueces deben ajustarse a la ley y ser independientes.

José Valerio remarcó que los jueces deben ajustarse a la ley y "ser independientes".

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

José Valerio, juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, defendió la independencia de los magistrados a la hora de resolver las causas. Afirmó que los jueces deben juzgar de acuerdo a las leyes y no por posiciones personales o ideológicas.

Lee además
Madre e hija, policías y un préstamo de 100 mil dólares: el dato que salpica a Manuel Adorni

Bajo investigación: el rol de dos policías en el préstamo millonario a Adorni
arranca la fiesta de la ganaderia: que se viene este sabado en general alvear video

Arranca la Fiesta de la Ganadería: qué se viene este sábado en General Alvear

Al ser consultado sobre la independencia en la Justicia, Valerio afirmó a Noticiero Andino durante el 2do. Congreso del Garantismo Procesal que se realizo en San Rafael: "Creo que cada juez tiene que ser independiente, no solamente por la Constitución, en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, en cuatro de ellos expresamente se dice que el juez debe ser independiente e imparcial".

Embed - "CADA JUEZ TIENE QUE SER INDEPENDIENTE"

Sobre lo que esto significa, Valerio explicó: "Independiente quiere decir que va a cumplir con la Constitución y la ley, no con posiciones personales, ideológicas o doctrinarias, sean académicas, políticas o partidarios. Hay que cumplir con la ley".

Además, en diálogo con Aconcagua Radio comentó que no tenía conocimiento del discurso de Garay: "La apertura del año judicial no es del señor Presidente, es de la Corte. La Corte somos siete miembros, tenemos que estar avisado de las grandes líneas de lo que se va a decir y de esto no teníamos, por lo menos yo no he participado en una reunión en donde se haya expresado que lo que se iba a tratar".

"Existe libertad de prensa, está establecida en la Constitución y nosotros como jueces tenemos la obligación de asegurar que se cumpla la libertad de prensa, así como está la libertad de expresión para todos los ciudadanos, que después en los casos que existan excesos, daños o perjuicios, se puedan hacer planteos. Eso es el modelo de la República Federal y no es porque lo quiera yo o porque me guste a mí o porque me parece", añadió el juez.

Embed

Temas
Seguí leyendo

Por qué el Gobierno incluyó la ley de incencios forestales en el proyecto de propiedad privada

Qué declaró la escribana de Manuel Adorni sobre la compra de los departamentos del funcionario

El Gobierno nacional va por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada: qué cambios propone

El Gobierno de Mendoza prorrogó contratos de estatales hasta junio

El Congreso reformó la Ley de Glaciares: qué cambia, qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Milei defendió su gestión, volvió a cargar contra la prensa y ratificó el plan económico: "La motosierra sigue encendida"

General Alvear se encolumna por la autonomía y abre el debate por la reducción de concejales

Cuánto invertirán en Junín para restaurar el Solar Histórico del Libertador

LO QUE SE LEE AHORA
El Gobierno nacional va por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada: qué cambios propone. Foto: Senado.

El Gobierno nacional va por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada: qué cambios propone

Las Más Leídas

La agresión ocurrió en la manzana 24 del barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Salvaje ataque a tiros a una casa en Ciudad: una mujer herida

Trágico accidente vial en Godoy Cruz. 

Trágica muerte de una joven tras un choque en Godoy Cruz

Importante despliegue policial en el barrio La Gloria de Godoy Cruz. 

Masivos allanamientos: detuvieron a un menor por el caso de la nena baleada en Godoy Cruz

La Cámara Baja sancionó los cambios a la ley que regía desde 2010. video

El Congreso reformó la Ley de Glaciares: qué cambia, qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Salvaje choque con vuelco en el Acceso Sur: hay dos heridos

Dramático vuelco en el Acceso Sur: un auto fue embestido y hay un internado