Dalmiro Garay expuso datos de la Justicia en Mendoza y destacó que la litigiosidad bajó 32% en el último año

En la apertura del año judicial, Dalmiro Garay expuso cómo funciona hoy la Justicia en Mendoza.

En la apertura del año judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza , Dalmiro Garay , puso el foco en un dato que busca marcar un cambio de época: la litigiosidad en la provincia cayó un 32% en los últimos años .

Garay hizo balance con números, reformas y anuncios que buscan consolidar un cambio en el funcionamiento del sistema judicial .

El Gobierno enviará una nueva Ley de Salud Mental y busca cambiar criterios de intervención

Con yoga, juegos y sorteos, así se vivió la jornada por la salud en Godoy Cruz

El presidente de la Corte expresó en su discurso que Mendoza pasó de ser uno de los distritos con mayor cantidad de conflictos judiciales a mostrar una reducción sostenida en el ingreso de causas .

Según detalló el presidente de la Corte, hace ocho años ingresaban al sistema cerca de 500.000 causas, lo que representaba unos 25.000 expedientes cada 100.000 habitantes. En 2025, ese número bajó a 17.300 causas cada 100.000 habitantes , lo que implica una caída del 32%.

7 de Abril de 2026, Acto Apertura Año Judicial 2026, Dalmiro Garay, suprema corte El presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, expuso datos sobre el funcionamiento del sistema judicial. Foto: Cristian Lozano

A la par, aseguró Garay, el sistema judicial mostró altos niveles de resolución: de más de 354.000 expedientes digitales ingresados, se resolvió el 93% de los casos.

“De cada 10 conflictos que ingresan, en el término de un año resolvemos 9 de ellos”, resumió el presidente de la Suprema Corte de Mendoza.

Además, Garay destacó que según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, esto se tradujo en una baja en la litigiosidad laboral que implicó una disminución en las alicuotas que pagan empresas y organismos estatales, que permitió un ahorro de 87,4 millones de dólares entre 2017 y 2023.

Cambios en los procesos: menos trámites, más velocidad

Uno de los ejes del discurso de Dalmiro Garay fue la modernización de los procesos judiciales. Destacó la automatización de trámites en el fuero civil: actualmente, el 39% de los incidentes se resuelven con una sola presentación y en apenas minutos, cuando antes demandaban miles de horas de trabajo.

También se anunció la puesta en marcha de un formulario interactivo para sucesiones, que permitirá simplificar uno de los trámites más frecuentes del sistema.

Además, se avanza en la revisión de procesos junto a la Federación de Colegios de Abogados para eliminar pasos innecesarios y estandarizar prácticas en toda la provincia.

En esa misma línea, también se destacó el avance de la firma digital para ciudadanos, que permitirá realizar presentaciones judiciales de manera remota y gratuita.

7 de Abril de 2026, Acto Apertura Año Judicial 2026, Dalmiro Garay, suprema corte Foto: Cristian Lozano

Notificaciones digitales y uso de WhatsApp

Otro punto que destacó Garay fue la digitalización de las notificaciones. La Corte planteó la necesidad de avanzar hacia esquemas más ágiles, en un contexto donde el expediente electrónico ya funciona de manera permanente.

En ese marco, se destacó el uso de WhatsApp como herramienta de notificación, con validación de lectura, y se trabaja en ampliar la notificación digital a más casos.

Solo en el fuero de familia se realizaron más de 137.000 notificaciones en un año.

Subastas electrónicas y nuevas herramientas digitales

Otro de los anuncios fue la implementación de subastas judiciales electrónicas, una herramienta que busca reemplazar el sistema tradicional y mejorar la transparencia en los procesos.

Según explicó Dalmiro Garay, en los próximos meses se habilitará el registro de postores y se realizará la primera subasta online en la provincia.

El objetivo es ampliar la participación, evitar mecanismos cerrados y garantizar mayor competencia en la venta de bienes ordenada por la Justicia.

Recupero de bienes robados

Otro de los anuncios fue la creación de un sistema online para que los ciudadanos puedan buscar bienes recuperados del delito.

Actualmente, el Poder Judicial tiene en depósito más de 2.500 motos y 8.000 bicicletas, que podrán ser localizadas a través de una plataforma con fotos, descripciones y datos del proceso.

El objetivo es facilitar la restitución de estos bienes a sus dueños de manera más ágil.

Concursos, ingreso y cambios en el sistema de peritos

En materia de recursos humanos, Dalmiro Garay confirmó la continuidad de los concursos públicos para el ingreso al Poder Judicial.

En el último proceso participaron más de 19.000 aspirantes y se concretó la incorporación de 281 agentes. Para este año, se prevé avanzar con nuevos llamados para cubrir cargos en distintas áreas.

Además, se anticipó la apertura de concursos para cargos de funcionarios, como prosecretarios, y la cobertura de puestos en equipos interdisciplinarios.

En paralelo, se analiza una reforma en el sistema de peritos del fuero laboral, con la posibilidad de que las pericias sean realizadas por equipos propios del Poder Judicial, en reemplazo del sistema actual por sorteo. Para esto se trabaja en un proyecto de ley.

Obras e inversión en el sistema judicial

A pesar de las limitaciones presupuestarias, la Corte informó inversiones por más de 800 millones de pesos en infraestructura judicial.

Entre las obras más relevantes se encuentra el nuevo polo judicial del Valle de Uco, con un avance del 70%, considerado una de las inversiones más importantes del Poder Judicial en los últimos años.

Para 2026, se proyectan nuevas obras, entre ellas la reforma de edificios judiciales, mejoras en salas de audiencia y adecuación de espacios de trabajo.

La situación en la Justicia de Familia

Dalmiro Garay destacó el crecimiento sostenido en la cantidad de causas y la mejora en los niveles de resolución.

Durante 2025, la tasa de resolución alcanzó el 77%, con picos cercanos al 92% en algunas circunscripciones. Este avance se da en un contexto de fuerte aumento de la demanda: en los últimos años, el ingreso de expedientes creció de manera significativa, sobre todo vinculados a causa de violencia intrafamiliar.

Mientras en 2021 ingresaban alrededor de 34.000 causas, en 2025 esa cifra superó las 47.000.

Además, destacó el avance en procesos de adopción: durante el último año se iniciaron 127 vinculaciones adoptivas, con un bajo nivel de interrupciones, y actualmente hay más de 250 niños, niñas y adolescentes en condiciones de ser adoptados.

Resultados por fuero

El discurso también incluyó datos específicos sobre el funcionamiento de cada área: