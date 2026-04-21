Manaos tendrá que pagar unos $800 millones de indemnización, tras un nuevo revés de la Corte Internet

Por Sitio Andino Sociedad







La empresa Manaos recibió un nuevo revés de la Justicia y deberá pagar unos $800 millones de indemnización a un exempleado mendocino. La medida fue tomada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, después de agotar todas las instancias judiciales en la provincia y rechazar la propuesta de la empresa para llevar el caso a la Corte Nacional.

Manaos, comercializada por Refres Now, tendrá cinco días para abonar la millonaria suma al trabajador despedido. Según la Justicia el reclamo fue "improcedente en lo sustancial, al ser una cuestión de hecho regida por el derecho común y ajena a la vía extraordinaria".

Además, la decisión final indica que no se presentaron nuevos argumentos por parte de la empresa y "no existe cuestión federal" que amerite llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación. De acuerdo a la sentencia de febrero, la empresa tendrá que abonar $807.676.293, cifra a la que se le sumarán los intereses acumulados.

El origen del conflicto del exempleado y Manaos Se trata de un despido sin causa de un trabajador, oriundo de San Rafael, que se desempeñó como viajante de comercio y distribuidor en distintas provincias —entre ellas Mendoza, San Juan y La Pampa— desde el 1 de octubre de 2013. Sin embargo, según se acreditó en el proceso judicial, su registración formal ante la empresa recién se produjo en marzo de 2015.

La relación laboral se extendió hasta el 27 de diciembre de 2022, cuando el hombre se consideró despedido por responsabilidad de la empleadora e inició las acciones legales correspondientes. Además, el hombre denunció que la relación laboral estaba encubierta por contratos informales que no demostraban la situación de trabajo real.