La sorprendente conexión entre el petróleo y la ropa que usamos todos los días

Aunque muchos consumidores lo desconocen, buena parte de las prendas que se venden en el mundo contienen fibras sintéticas fabricadas a partir de petróleo y gas.

Aunque muchos consumidores lo desconocen, buena parte de las prendas que se venden en el mundo contienen fibras sintéticas fabricadas a partir de petróleo y gas . El fenómeno creció de la mano de la moda rápida de la ropa .

Cuando una persona compra una campera deportiva, una calza, una remera económica o incluso un jean , probablemente esté adquiriendo una prenda que contiene derivados del petróleo .

La mayoría de las personas asocia el petróleo con combustibles, plásticos o asfaltos, pero pocos saben que también es una materia prima fundamental para fabricar algunas de las fibras más utilizadas por la industria de la moda.

Poliéster, nylon, acrílico, elastano y polipropileno son materiales presentes en millones de prendas alrededor del mundo. Todos ellos tienen algo en común: provienen de compuestos petroquímicos obtenidos a partir del petróleo o del gas natural.

Del petróleo a una remera: cómo es el proceso

El recorrido comienza en las refinerías. Allí el petróleo crudo es separado en distintos componentes químicos que luego sirven como materia prima para fabricar plásticos y polímeros.

En el caso del poliéster, por ejemplo, se utilizan derivados petroquímicos que, mediante procesos industriales, se transforman en polímeros. Posteriormente esos polímeros se funden y se convierten en filamentos extremadamente finos que terminan formando hilos y tejidos.

El resultado es una fibra resistente, económica y versátil que revolucionó la industria textil desde mediados del siglo XX.

Gracias a estas características, las fibras sintéticas comenzaron a reemplazar progresivamente a materiales naturales como el algodón, la lana o el lino en numerosos productos.

fibra poliester Alrededor de dos tercios de los materiales utilizados en la industria textil son fibras sintéticas derivadas de combustibles fósiles.

La ropa sintética ya domina el mercado mundial

Las cifras muestran hasta qué punto la moda se volvió dependiente de los combustibles fósiles. Actualmente, alrededor de dos tercios de los materiales utilizados en la industria textil son fibras sintéticas derivadas de combustibles fósiles. Algunas estimaciones indican que representan entre el 64% y el 70% del mercado mundial de fibras textiles.

El poliéster es, por lejos, la fibra más utilizada del planeta. Está presente en ropa deportiva, uniformes, ropa interior, camperas, pantalones, mochilas y hasta en mezclas con algodón para abaratar costos y mejorar determinadas prestaciones.

poliester El poliéster es la fibra más utilizada del planeta.

Incluso prendas tradicionalmente asociadas a fibras naturales suelen incorporar porcentajes de poliéster o elastano para otorgar elasticidad, resistencia o reducir arrugas.

¿Por qué las marcas eligen fibras derivadas del petróleo?

La respuesta principal es económica. Las fibras sintéticas son más baratas de producir que muchas fibras naturales y permiten fabricar grandes volúmenes de ropa a bajo costo. Además, ofrecen ventajas comerciales como resistencia al desgaste, secado rápido, elasticidad y facilidad de mantenimiento.

Estas características impulsaron el crecimiento del denominado "fast fashion" o moda rápida, un modelo basado en colecciones permanentes, precios bajos y renovación constante del guardarropa.

Según distintos estudios, la producción mundial de ropa se duplicó desde comienzos de los años 2000, acompañada por un fuerte incremento en el uso de poliéster.

jeans Las fibras sintéticas son más baratas de producir que muchas fibras naturales.

La otra cara: emisiones y microplásticos

Sin embargo, el auge de las fibras sintéticas también tiene consecuencias ambientales. Al provenir de combustibles fósiles, su producción está vinculada a emisiones de gases de efecto invernadero y al consumo de recursos no renovables. Diversos informes señalan que la fabricación de fibras sintéticas requiere cientos de millones de barriles de petróleo cada año.

A esto se suma otro problema creciente: los microplásticos. Cada vez que una prenda sintética se lava, libera diminutas partículas plásticas que pueden atravesar sistemas de filtrado y terminar en ríos, lagos y océanos. Los especialistas consideran que la ropa sintética es una de las principales fuentes de contaminación por microfibras plásticas en el ambiente.

Además, estas fibras no son biodegradables, por lo que pueden permanecer durante décadas o incluso siglos en el medio ambiente.