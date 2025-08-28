A través de una ley "anti Shein", la industria textil busca frenar el boom de importaciones

La industria textil , a través de la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), avanza en la elaboración de un proyecto de ley para regular las compras realizadas en plataformas chinas, que se multiplicaron tras las medidas en favor de la importación. Para ello, la entidad tomó como modelo una normativa aprobada recientemente en Francia.

El objetivo de la iniciativa es proteger la industria nacional y reforzar los controles sobre las importaciones puerta a puerta. Tal como informó Sitio Andino días atrás, tomando como referencia un estudio de Fundación ProTejer , cinco de cada diez empresas registraron caída en sus ventas entre abril y junio del 2025. La retracción equivale a un 7% frente a 2024 y a un 28% en comparación con 2023.

La pérdida de poder adquisitivo , la falta de precios competitivos y la apertura del comercio exterior aparecen entre las principales causas del retroceso. Comprar ropa en plataformas como Shein o Temu resulta muchas veces más barato que hacerlo en el mercado local, y la caída del consumo interno empuja a los argentinos a buscar ofertas en el exterior.

Un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) refleja esta tendencia: el 55% de los encuestados aseguró comprar fuera del país por los mejores precios y un 40% lo hizo por la mayor variedad. Además, el informe indicó que cada vez más argentinos compran en el exterior: 4 de cada 10 lo hicieron, al menos, una vez.

En paralelo, ProTejer advirtió que las importaciones textiles registraron un salto interanual del 101%, alcanzando las 189.819 toneladas entre enero y junio de 2025.

Una agenda común para frenar las importaciones

En este contexto, la Cámara de la Indumentaria busca sumar consensos y planea un encuentro con representantes de todos los partidos políticos y del sector productivo. El proyecto se inspira en la normativa francesa, que establece tasas ecológicas progresivas por prenda, prohíbe la publicidad de moda ultrarrápida y aplica sanciones por incumplimiento ambiental.

“Queremos avanzar con un proyecto ‘anti-Shein’, como el que se aprobó casi por unanimidad en Francia”, señaló Claudio Drescher, presidente de la cámara.

De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, entre los fundamentos que la CIAI presentó al Parlamento argentino —en línea con lo expuesto en Francia— se destacan:

El aumento del 23% en la emisión de dióxido de carbono de estas plataformas, que llegó a 26 millones de toneladas en un año, equivalente a cuatro centrales de carbón, sin contar el impacto del transporte aéreo y las devoluciones.

de estas plataformas, que llegó a 26 millones de toneladas en un año, equivalente a cuatro centrales de carbón, sin contar el impacto del transporte aéreo y las devoluciones. El 76% de las prendas de Shein y Temu está confeccionado principalmente con poliéster , una fibra derivada del petróleo que libera microplásticos en cada lavado. Solo el 6% utiliza material reciclado.

, una fibra derivada del que libera microplásticos en cada lavado. Solo el 6% utiliza material reciclado. El uso de químicos en tinturas y acabados textiles representa al menos el 20% de la contaminación industrial del agua.

El 70% de sus proveedores obtiene bajas calificaciones en auditorías, lo que genera dudas sobre el cumplimiento de condiciones laborales mínimas.

En definitiva, la industria textil se encuentra desde hace meses en un contexto complejo por el crecimiento de las importaciones y el impulso de una ley 'anti-shein' podría permitirle un respiro al sector.