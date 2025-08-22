Comercio electrónico marca récord en el primer semestre y revoluciona los hábitos de consumo

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) presentó un informe de mitad de año que confirma una tendencia: el consumo cada vez gana más terreno en el espacio digital y los argentinos redefinen sus hábitos de compra . Según los datos oficiales, el comercio electrónico creció un 79% interanual, por encima del nivel de inflación (39%), logrando una facturación de $15.317.918 .

Este auge también explica la preocupación de las pymes ante el avance de las importaciones, la expansión del comercio digital y la cercanía de la provincia de Mendoza con Chile. Se trata de una combinación de factores que explican el retroceso de las ventas locales en un contexto que se agrava aún más por la pérdida del poder adquisitivo .

El informe, que se realizó entre el 8 y el 22 de julio sobre una muestra de 221 empresas asociadas, revela que las órdenes de compra online aumentaron un 46% , alcanzando 149,5 millones en el primer semestre de 2025. Las unidades vendidas crecieron un 49% , con un total de 203,9 millones, mientras que el ticket promedio alcanzó los $102.449.

Además, seis de cada diez empresas asegura que el canal online superó o igualó al canal físico y ahora representa el 25% de las ventas totales . Sectores como electrodomésticos, herramientas, construcción y accesorios para autos y motos fueron los principales impulsores de esta expansión.

Cada vez más argentinos eligen el canal online para comprar

El informe también resalta que el 13% de los argentinos compró por primera vez online en 2025 y que ya el 90% realizó al menos una compra digital.

En paralelo, creció un 8% el segmento de compras internacionales: hoy, 4 de cada 10 argentinos compraron en el exterior, y la mitad de ellos lo hizo en los últimos seis meses, especialmente personas menores de 34 años y residentes de CABA.

Por qué los argentinos eligen comprar más de forma virtual que presencial

El informe explica cuál es el motivo de compra online internacional y los resultados fueron los siguientes:

Mejor precio que en Argentina: 55%

Hay más variedad de marcas o modelos: 40%

La calidad de los productos que consigo en el exterior es mejor que en Argentina: 37%

Aproveché promociones o descuentos en eventos internacionales (como Black Friday, Prime Day, etc.): 36%

El producto/servicio no se consigue en Argentina: 29%

Accedí a un lanzamiento o novedad que no estaba disponible en Argentina: 27%

Porque necesitaba un servicio digital o suscripción internacional (apps, software, streaming, etc.): 27%

A pesar de la sólida presencia de Mercado Libre para realizar compras internacionales, el informe destacó el rápido crecimiento de las chinas Temu y Shein en el primer semestre del año, las cuales representaron un 10% y 8% en ventas respectivamente.