Pese al Día del Niño, las ventas no mejoraron y las pymes mendocinas manifiestan su preocupación

FUERTE CAÍDA DEL CONSUMO

Las pymes de Mendoza esperaban un repunte por el Día del Niño, pero las ventas no mejoraron y crece la preocupación por la crisis del sector.

Foto: Cristian Lozano
 Por Soledad Maturano

Las ventas por el Día del Niño arrojaron resultados negativos en todo el país y Mendoza no fue la excepción. El sector de las pequeñas y medianas empresas tenía expectativas en la fecha, pero lo cierto es que la demanda no repuntó, afectada por una combinación de factores como la pérdida de poder adquisitivo y el crecimiento del comercio online.

Días atrás, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó un informe en el que se señaló una baja general en las ventas respecto de 2024. Sin embargo, el dato más preocupante fue la disminución del ticket promedio real, que cayó un 21,1%, incluso a pesar de que más del 87% de los comercios aplicaron promociones.

Según el mismo relevamiento, las ventas generales registraron una caída interanual del 0,3%, aunque otros informes elevan esa cifra al 5,2%.

En Mendoza, las pymes también sintieron la recesión

En sintonía con el panorama nacional, las pymes mendocinas también sintieron el impacto de la recesión. Según la Federación Económica de Mendoza (FEM), la situación local fue aún más compleja debido a varios factores combinados.

10 de Julio de 2025, centro de Mendoza, comercios, ventas, compras, ropa, descuentos, ofertas, rebajas, promociones, cuotas, efectivo, tarjetas
Las pymes manifiestan su preocupación por la fuerte caída del consumo en Mendoza.

Las pymes manifiestan su preocupación por la fuerte caída del consumo en Mendoza.

“El menor poder adquisitivo de las familias se combinó con la competencia desigual que representa la cercanía con Chile, donde muchos productos relacionados con esta celebración —como indumentaria, juguetes, electrónica y artículos de consumo masivo— se consiguen a valores más bajos”, explicaron desde la entidad.

En ese sentido, concluyeron que esta dinámica afectó directamente al comercio local, que esperaba que el Día del Niño representara una oportunidad de recuperación parcial del consumo.

Una tendencia que se profundiza

Desde la FEM alertaron que la caída de ventas se ha sostenido durante los últimos meses.

“En julio, las ventas minoristas pyme cayeron un 2% interanual y mostraron un descenso del 5,7% respecto de junio”, detallaron.

Ni las vacaciones de invierno ni el Día del Niño —que históricamente ha sido una de las fechas con mayor movimiento comercial— lograron revertir el estancamiento. Para los referentes del sector, esto evidencia la crítica situación que atraviesa el consumo local.

Estrategias público-privadas

Ante este escenario, la FEM insistió en la necesidad de generar medidas coordinadas con el Estado: “Es fundamental articular acciones público-privadas que acompañen y fortalezcan al entramado productivo, vital para el crecimiento de la provincia”.

