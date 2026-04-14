La causa por la muerte de Liliana Moyano sigue sin resolución judicial

Justicia por la muerte de Liliana MNoyano exigen en Tupungato.

Por Sitio Andino Departamentales







A casi un año del accidente vial en el que perdió la vida Liliana Moyano (68) - el 1 de mayo de 2025, encontró la muerte en un accidente ocurrido sobre la Ruta 88, en el departamento de Tupungato. Por este hecho, Facundo Mujica fue imputado por homicidio agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor, ya que al momento del siniestro tenía 2,26 gramos de alcohol en sangre - el pasado viernes se llevó a cabo la audiencia preliminar en el marco de la causa judicial que investiga el hecho.

En esa instancia, se esperaba que la Justicia resolviera si hacía lugar al planteo de la defensa, que solicitó la suspensión de juicio a prueba o un juicio abreviado, o si avanzaba hacia el juicio oral, tal como lo requieren la querella y la familia de la víctima.

Sin embargo, la audiencia no arrojó definiciones concretas sobre el futuro del proceso. De esta manera, será en una próxima instancia judicial donde se determine finalmente el rumbo de la causa.

En este contexto, tanto el abogado querellante como la hija de Liliana Moyano se expresaron sobre la situación, en medio de la expectativa por una resolución que permita avanzar hacia el esclarecimiento del caso

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