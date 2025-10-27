El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

La justicia confirmó hoy la elevación a juicio de la causa que investiga el trágico accidente vial de Tupungato en el que falleció Liliana Moyano, y por cuyo caso está imputado Facundo Martín Mujica, quien manejaba alcoholizado e intentó escaparse de la escena.
Este lunes, los investigadores dieron por finalizada la investigación penal preparatoria, pero a su vez le otorgaron al acusado, el beneficio de la libertad, por lo que llegará a debate en esa condición.
La familia de Liliana Moyano pide por la detención del responsable del accidente vial.
El hombre manejaba, en un avanzado estado de alcoholemia, un Fiat Cronos que chocó de frente con un Fiat Adventure, cuando ambos circulaban por Ruta 88. Como consecuencia de lo sucedido, la conductora del segundo perdió la vida en el lugar.