El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

La justicia confirmó hoy la elevación a juicio de la causa que investiga el trágico accidente vial de Tupungato en el que falleció Liliana Moyano, y por cuyo caso está imputado Facundo Martín Mujica, quien manejaba alcoholizado e intentó escaparse de la escena.

Este lunes, los investigadores dieron por finalizada la investigación penal preparatoria, pero a su vez le otorgaron al acusado, el beneficio de la libertad, por lo que llegará a debate en esa condición.

investigan la mecánica del siniestro Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos

Conmoción Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones

Cabe destacar que, a fines de mayo, casi un mes después del accidente vial, se le había aceptado el régimen de prisión domiciliaria.

Mujica permanecía detenido desde el 1 de mayo, día en el que ocurrió el trágico accidente vial que terminó con la vida de Moyano.

Liliana Moyano marcha.jpeg La familia de Liliana Moyano pide por la detención del responsable del accidente vial.

El hombre manejaba, en un avanzado estado de alcoholemia, un Fiat Cronos que chocó de frente con un Fiat Adventure, cuando ambos circulaban por Ruta 88. Como consecuencia de lo sucedido, la conductora del segundo perdió la vida en el lugar.

Por el hecho, Mujica fue imputado por homicidio agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor, por conducir con más de 1 gramo de alcohol en sangre y por no respetar la señalización en cuanto al sentido de marcha.

En primera instancia fue detenido, luego accedió a la domiciliaria y ahora quedó libre. En esa condición enfrentará un juicio.