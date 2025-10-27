27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
caso liliana moyano

El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

La justicia elevó a juicio la causa por el accidente vial en Tupungato donde falleció Liliana Moyano y le otorgó un beneficio al imputado, Facundo Mujica.

El terrible accidente vial ocurrió el 1 de mayo en Tupungato.&nbsp;

El terrible accidente vial ocurrió el 1 de mayo en Tupungato. 

 Por Pablo Segura

La justicia confirmó hoy la elevación a juicio de la causa que investiga el trágico accidente vial de Tupungato en el que falleció Liliana Moyano, y por cuyo caso está imputado Facundo Martín Mujica, quien manejaba alcoholizado e intentó escaparse de la escena.

Este lunes, los investigadores dieron por finalizada la investigación penal preparatoria, pero a su vez le otorgaron al acusado, el beneficio de la libertad, por lo que llegará a debate en esa condición.

Lee además
Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto, estaba alcoholizado
Conmoción

Revelan un estremecedor audio del conductor que provocó el fatal accidente en Misiones
El lugar donde ocurrió el accidente vial, en Guaymallén, en la mañana de este lunes.
investigan la mecánica del siniestro

Guaymallén: fuerte choque entre un auto y una camioneta dejó heridos
Liliana Moyano marcha.jpeg
La familia de Liliana Moyano pide por la detención del responsable del accidente vial.

La familia de Liliana Moyano pide por la detención del responsable del accidente vial.

El hombre manejaba, en un avanzado estado de alcoholemia, un Fiat Cronos que chocó de frente con un Fiat Adventure, cuando ambos circulaban por Ruta 88. Como consecuencia de lo sucedido, la conductora del segundo perdió la vida en el lugar.

Por el hecho, Mujica fue imputado por homicidio agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un automotor, por conducir con más de 1 gramo de alcohol en sangre y por no respetar la señalización en cuanto al sentido de marcha.

En primera instancia fue detenido, luego accedió a la domiciliaria y ahora quedó libre. En esa condición enfrentará un juicio.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Misiones: ya son nueve los muertos por un accidente vial

Tragedia en Misiones: cinco muertos y varios heridos tras un choque entre un colectivo y un auto

Conductor ebrio perdió el control y terminó en un canal en Maipú

Un camionero está grave tras desbarrancar en Alta Montaña

Video: así fue el traslado al Hospital Central de los tres turistas europeos que sufrieron un grave accidente en Alta Montaña

Alta Montaña: tres turistas heridos, dos de ellos graves, tras un terrible accidente vial

Una mujer falleció tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Grave accidente vial de un taxista en Luján de Cuyo

LO QUE SE LEE AHORA
El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

El Bebe Cruzate, baleado esta madrugada en Las Heras. 
está internado

Balearon al "Bebe" Cruzate en Las Heras: quién es la víctima

Conocé la nueva conformación de las dos cámaras legislativas.
Los números finos

Legislatura: los que entran, los que se quedan y los que se van con los resultados de las elecciones

Expectativa por el fin del cepo: a cuánto cotizará el dólar y cómo comprarlo.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 27 de octubre de 2025

Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza
renovación en el Congreso

Elecciones 2025: Quiénes son los nuevos diputados nacionales por Mendoza

Te Puede Interesar

El terrible accidente vial ocurrió el 1 de mayo en Tupungato. 
caso liliana moyano

El beneficio que le dieron al acusado por un accidente vial fatal en Tupungato

Por Pablo Segura
Facundo Correa Llano: Sabíamos que en Mendoza el apoyo estaba, no sabíamos los números
La Libertad Avanza

Facundo Correa Llano: "Sabíamos que en Mendoza el apoyo estaba, no sabíamos los números"

Por Sitio Andino Política
La Policía Federal Argentina realizó un amplio operativo
Quedó a disposición de la Justicia

Extraditan desde España a un hombre acusado de abusar sexualmente a su cuñada en Mendoza

Por Sitio Andino Policiales